Tæp­lega tuttugu fluttir á sjúkra­hús vegna óþefs

Jón Þór Stefánsson skrifar
Lögregla þurfti að afgirða svæðið.

Minnst nítján manns voru fluttir á sjúkrahús í Tokýó, höfuðborg Japans, vegna óþefs í verslunarkjarna.

Talið er að maður hafi spreyjað efni á hraðbanka sem var á jarðhæð byggingarnnar. Umrætt efni er talið hafa innihaldið kapsaísín, sem finnst meðal annars í eldpipar.

Hinn grunaði er enn ófundinn.

AFP-fréttastofan hefur eftir sjötugri konu að þegar hún hafi nálgast hraðbankann hafi hún fundið fyrir sársauka, og síðar dofa. Fyrst hélt hún að eldur væri í nágrenninu.

Verslunarmiðstöðin var rýmd og götum í kringum hana lokað.

