Tæplega tuttugu fluttir á sjúkrahús vegna óþefs Jón Þór Stefánsson skrifar 25. maí 2026 14:34 Lögregla þurfti að afgirða svæðið. Getty Minnst nítján manns voru fluttir á sjúkrahús í Tokýó, höfuðborg Japans, vegna óþefs í verslunarkjarna. Talið er að maður hafi spreyjað efni á hraðbanka sem var á jarðhæð byggingarnnar. Umrætt efni er talið hafa innihaldið kapsaísín, sem finnst meðal annars í eldpipar. Hinn grunaði er enn ófundinn. AFP-fréttastofan hefur eftir sjötugri konu að þegar hún hafi nálgast hraðbankann hafi hún fundið fyrir sársauka, og síðar dofa. Fyrst hélt hún að eldur væri í nágrenninu. Verslunarmiðstöðin var rýmd og götum í kringum hana lokað.