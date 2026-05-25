Boeing-flugvélaframleiðandinn hefur að nýju hafið undirbúning að smíði nýrrar tegundar farþegaþotu sem ætlað er að brúa bilið í stærðarflokki flugvéla á milli 737 MAX og 787 Dreamliner. Miðað við lýsingar virðist Boeing stefna að smíði flugvélar sem svipa mun til 757-þotunnar í stærð, útliti og flugdrægi.
Allt frá því smíði 757 var hætt árið 2004 hefur flugheimurinn beðið eftir því að Boeing kynnti arftaka hennar. Fyrirtækið var lengi með á teikniborðinu verkefni sem kallaðist NMA, eða New Midsize Aircraft, flugvélar sem talið var að fengi heitið Boeing 797. Sú þota átti að verða lítil breiðþota með sæti fyrir 220 til 270 farþega, og myndi þannig einnig geta leyst af 767-þotuna.
Erfiðleikar sem fylgdu mannskæðum flugslysum 737 MAX og kyrrsetningu þeirra urðu til þess að Boeing setti þróun þessarar flugvélar á hilluna. Covid-heimsfaraldurinn bættist svo ofan á.
Boeing virðist núna hafa fallið frá því að smíða litla breiðþotu. Núna er stefnt á hefðbundna mjóþotu, á flugvél sem rúmi 200 til 250 farþega með einum farrýmisgangi í miðju. Hún verði þannig örlítið stærri en 737 Max 10, fremur á stærð við 757-300. Með enn sparneytnari hreyflum og breyttri vænghönnun er henni ætlað að skáka keppinautum í hagkvæmni og lágu kolefnisspori.
Wall Street Journal var fyrst til að skýra frá verkefninu í haust. Þar var talað um að flugvélin ætti að leysa 737 MAX-þoturnar af hólmi. Markmiðið væri að ná til baka markaðshlutdeild sem Boeing hefði verið að tapa til Airbus í þessari stærð flugvéla. Boeing hélt þó spilunum þétt að sér, staðfesti ekkert, og reyndi að gera sem minnst úr fréttinni.
Frétt Bloomberg fyrr í þessum mánuði hefur hleypt nýju lífi í umræðuna. Fréttaveitan greindi frá því að Boeing hyggðist með flugvélinni ná fótfestu á ný á markaði fyrir stærstu gerðir mjórra farþegaþotna þar sem Airbus hefur náð yfirburðastöðu með A321neo og A321xlr-gerðunum. Samkvæmt Bloomberg er markmið Boeing að nýja þotan komist í notkun flugfélaga um miðjan næsta áratug.
Í frétt MSN fyrir helgi segir að fram á seinni hluta síðasta árs hafi hugmynd Boeing verið sú að þróa arftaka 737 MAX-vélanna. Núna hafi orðið sú áherslubreyting að horfa til stærri flugvélar í líkingu við 757.
Á spjallþráðum alþjóðlegra flugfréttamiðla þykir mörgum liggja beinast við að nýja þotan fái einnig heitið Boeing 757 en með viðbót og nefna til dæmis 757NG, 757 MAX eða 757X.
Í þættinum Flugþjóðin á Stöð 2 um 757-þotuna er varpað fram þeirri spurningu hvort það hafi verið mistök hjá Boeing að hætta framleiðslu 757 í stað þess að endurbæta flugvélina.
Boeing-verksmiðjurnar hættu smíði 757-þotunnar árið 2004, þeirrar flugvélartegundar sem byggði upp Icelandair. Boeing hefur til þessa ekki getað boðið flugfélögum upp á annan valkost sem getur algerlega komið í staðinn fyrir 757-vélina.