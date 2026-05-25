Rubio vongóður um vopnahlé Sigurgeir Þorkelsson skrifar 25. maí 2026 10:19 Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, er staddur í opinberri heimsókn á Indlandi. Getty Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, segir að samkomulag við Íran gæti náðst í dag, mánudag. Hann segir samninganefndir landanna tveggja komnar með eitthvað bitastætt á samningaborðið en vinna sé þó enn yfirstandandi. Rubio er þessa stundina staddur í opinberri heimsókn á Indlandi. Ítarlega var farið yfir stöðu málsins hér á Vísi í gærkvöldi eftir að Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði að samninganefndirnar ættu ekki að ana að neinu. BBC greinir frá því að talið sé líklegt að samkomulagið muni fela í sér sextíu daga framlengingu á vopnahléi, að Hormús-sund verði opnað á ný og í kjölfar þess fari fram frekari samningaviðræður um kjarnorkuáætlun Írans. Olíuverð hafi lækkað hratt í kjölfar yfirlýsinga forsetans og hlutabréfavísitölur í Asíu hækkað við opnun markaða í morgun. Rubio vongóður „Vinna er enn yfirstandandi, eins og ég hafði sagt þá héldum við að við hefðum fréttir að færa í gærkvöldi. En kannski í dag," sagði Rubio. „Það sem við erum nú komin með á samningaborðið er sannfærandi leið að opnun sundsins," sagði Rubio, og vísaði þar til Hormús-sunds, milli Persaflóa og Indlandshafs. Um sundið fer um fimmtungur olíu- og jarðgasflutninga heimsins og hafa írönsk stjórnvöld haldið því lokuðu frá upphafi stríðsins. Samningagerð við Íran erfið fyrir Trump pólitískt Mögulegur samningur er þó farinn að vekja ugg meðal nafnþekkra Repúblikana. Lindsey Graham, öldungadeildarþingmaður frá S-Karólínu og náinn bandamaður Trumps, varaði í gær við að ganga þannig frá samningi að Íran sæti eftir sem stórveldi í þessum heimshluta. Þá sagði Ted Cruz, öldungadeildarþingmaður frá Texas, að stefni í „stórkostleg mistök" út frá því sem greint hefur verið frá um samningaviðræðurnar. Trump hvergi banginn Trump forseti lagði ekki í bollalengingar þegar hann svaraði fyrir sig á miðli sínum, Truth Social. „Hlustið á þessa aula, gagnrýna eitthvað sem þeir vita ekkert um." „Ef ég sem við Íran verður það góður, alvöru samningur." Þá ítrekaði Trump í innleggi sínu að forsenda samninga væri fullur skilningur íranskra stjórnvalda á því að þau muni aldrei fá að þróa kjarnorkuvopn. Donald Trump Bandaríkin Indland Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Tengdar fréttir Trump vill ekki flýta sér Bandarísk stjórnvöld eru nálægt því að ná samkomulagi við Íran sem myndi binda enda á stríðið, opna Hormússund á ný og fela í sér að Íranir losi sig við birgðir af auðguðu úrani. Þetta hefur AP-fréttaveitan eftir embættismönnum í Íran. Donald Trump Bandaríkjaforseti segist hafa beint þeim tilmælum til erindreka sinna að flýta sér ekki að gera samning. 24. maí 2026 23:57