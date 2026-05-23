Skot­hvellir við Hvíta húsið

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Lokað hefur verið fyrir allar aðkomuleiðir.
Skothvellir heyrðust í grennd við Hvíta húsið. Skotmaðurinn er sagður felldur. Svæðið hefur verið afgirt.

Að því er CBS greinir frá er byssumaðurinn og vegfarandi særður eftir skothríðina. Vegfarandinn er sagður ekki hafa tengst skotárásinni á nokkurn hátt en er alvarlega særður. Byssumaðurinn er sagður lífshættulega særður.

Leynilögreglumenn brugðust hratt við.AP

Skotmaðurinn mun hafa gengið að lóð Hvíta hússins og skotið úr skammbyssu að leynilögreglumönnum. Hann hæfði þá ekki, eða að minnsta kosti ekki þannig að þeir þurftu á sjúkrahús. Leynilögreglumenn hófu svo skothríð til baka og felldu skotmanninn. Einn annar mun hafa verið hæfður en ekki er ljóst hvernig það bar til.

Fréttakona ABC var á vettvangi fyrir utan Hvíta húsið að taka upp fréttaefni þegar skothvellirnir dundu yfir. Hún kom sér í skjól og er heil á húfi.

Donald Trump Bandaríkjaforseti er sagður vera inni í húsinu.

