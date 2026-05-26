Skugganefndir styðja umdeilda Demókrata Samúel Karl Ólason skrifar 26. maí 2026 21:51 Í Texas eru mörg forvöl að eiga sér stað í dag. Huldumenn hafa verið að leggja sín lóð á vogaskálarnar. AP/Gabriela Passos Pólitískar aðgerðanefndir sem sumar hafa tengsl við innanbúðamenn í Repúblikanaflokknum hafa dælt fúlgum fjár í forvöl innan Demókrataflokksins. Fúlgurnar hafa farið í að bæta stöðu frambjóðenda sem þykja umdeildir innan Demókrataflokksins og ólíklegir til að standa sig vel í almennum kosningum. Þrjár af þessum leynilegu aðgerðanefndum hafa varið að minnsta kosti 4,3 milljónum dala í forvöl Demókrata í Nebraska, Pennsylvaníu, Kaliforníu, Texas og New Jersey. Í flestum tilfellum hafa nefndirnar stutt umdeilda frambjóðendur í baráttunni um tilnefningu Demókrataflokksins í kjördæmum þar sem Demókratar telja mögulegt að velta þingmanni Repúblikanaflokksins úr sessi. Demókratar segja þessar nefndir starfa í þágu Repúblikanaflokksins til að reyna að auðvelda Repúblikönum að halda meirihluta í fulltrúadeildinni með því að þvinga Demókrata til að tefla fram verri frambjóðendum en annars fyrir þingkosningarnar í nóvember. Hingað til hefur það heppnast í Nebraska. Það tókst ekki í Pennsylvaníu en nú er mest púður lagt í forval í Texas, þar sem nefndirnar hafa aðstoðað konu sem segist vera kynlífsráðgjafi og hefur varpað fram ýmsum ófögrum orðum um gyðinga í kosningabaráttunni. Sú kona, sem heitir Maureen Galindo, hefur meðal annars sagst vilja breyta fangabúðum ICE í fangabúðir fyrir síonista og geldingabúðir fyrir barnaníðinga, sem hún segir að séu að miklu leyti sami hópurinn og síonistar. Samkvæmt frétt Punchbowl News er óljóst hvaðan peningarnir í þessar aðgerðanefndir koma og hverjir stýra þeim. Í frétt miðilsins segir að stjórnendur aðgerðanefnda verði sífellt betri í því að hylma yfir hverjir þeir eru og fyrir hverja þeir vinna. Pólitískar aðgerðanefndir kallast á ensku PAC eða Super PAC og eru fyrirbæri sem eru gjarnan notuð í kosningabaráttu vestanhafs. Oft er um að ræða sjóði sem stjórnmálamenn eða auðjöfrar nota til að styðja aðra frambjóðendur. Ekki má nota þessar nefndir í beinu samstarfi við framboð stjórnmálamanna. Oftar en ekki er hægt að finna úr því hverjum þessar nefndir tengjast gegnum upplýsingar sem þeim er gert að senda inn til yfirkjörstjórnar Bandaríkjanna. Þegar kemur að þessum nefndum hefur þó verið gripið til aðgerða til að reyna að koma í veg fyrir að hægt verði að sjá hverjir standa að baki þeim. Aðgerðanefndin sem hefur verið beitt hvað mest til að styðja umdeilda Demókrata tengist líklega leiðtogum Repúblikanaflokksins, miðað við að auglýsingar hans rýma nokkuð við annað aðgerðasjóð þeim tengdum og það að sjóðurinn hafi notað þjónustu fyrirtækis sem Repúblikanar nota gjarnan. Þetta er Mike Johnson, forseti fulltrúadeildarinnar.AP/J. Scott Applewhite Í frétt New York Times frá því fyrr í mánuðinum segir að sú aðgerðanefnd sem hefur hvað mest beitt sér í forvali Demókrataflokksins kallist Lead Left PAC. Litlar sem engar upplýsingar megi finna um hann á netinu en þá er aðgerðanefndin svo ný að forsvarsmenn hennar hafa ekki enn þurft að opinbera hvaðan peningarnir koma. Aðgerðanefndin er skráð í nafni manns sem hafði aldrei verið skráður fyrir slíkri nefnd áður og með heimilisfang í skrifstofuvörufyrirtæki í Flórída. Hins vegar voru auglýsingar Lead Left að mörgu leyti í takt við auglýsingar annarrar aðgerðanefndar sem vitað er að tengist leiðtogum Repúblikanaflokksins í fulltrúadeildinni og kallast American Action Network. Þá fundust upplýsingar á heimasíðu aðgerðanefndarinnar sem bendluðu hana við fyrirtæki sem Repúblikanar nota gjarnan í tengslum við pólitískar fjárveitingar. Þær upplýsingar voru þurrkaðar út eftir að fundur þeirra var opinberaður. 🔎 Something strange is happening in several crucial House Democratic primaries.On #TheDailyPunch, Deputy Congressional Editor @rposhaughnessy discusses the mysterious super PACs that are quietly emerging and spending heavily to boost candidates whom many top Democrats view as… pic.twitter.com/RBgWpjy4ap— Punchbowl News (@PunchbowlNews) May 26, 2026 Svipaða sögu er að segja af öðrum aðgerðanefndum sem blaðamenn hafa skoðað. Þeim er víst stýrt af mönnum sem hafa enga reynslu af stjórnmálum og í flestum tilfellum er hægt að finna takmarkaðar upplýsingar um þá á netinu. Heimilisföng nefndanna eru skráð í pósthólfum eða litlum fyrirtækjum og þá hafa skúffufélög verið stofnuð kringum rekstur þeirra. Á endanum þurfa þessar nefndir að gefa upp hvaðan peningarnir koma en hægt er að takmarka gagn þeirra upplýsinga með því að veita peningunum gegnum sérstök félög. Lead Left hefur varið að minnsta kosti 640 þúsund dölum í auglýsingar til stuðnings Galindo og sent póst til stuðnings hennar til kjósenda, samkvæmt grein Politico. Leiðtogar Demókrataflokksins hafa kallað eftir því að Repúblikanar hætti að styðja frambjóðendur eins og Galindo og fordæmi þess í stað ummæli hennar. Einnig barist um kjördæmin, ekki bara frambjóðendur Demókratar segjast búast við frekari inngripum þessara aðgerðanefnda í forvölum flokksins á komandi viku. Mikið er í húfi fyrir báða flokka og leiðtogar Repúblikanaflokksins hafa lagt mikið kapp á að bæta stöðu sína fyrir kosningarnar í nóvember. Skoðanakannanir benda til þess að Demókratar njóti mun meira fylgis en Repúblikanar á landsvísu. Repúblikanar hafa á undanförnum mánuðum lagt mikla áherslu á það að reyna að breyta kjördæmum í mörgum af þeim ríkjum sem þeir stjórna, að kröfu Donalds Trump, forseta, og með því yfirlýsta markmiði að reyna að fækka þingmönnum Demókrataflokksins og viðhalda naumum meirihluta þeirra í fulltrúadeild þingsins. Það að breyta kjördæmum með þessum hætti, í þágu annars flokksins í Bandaríkjunum, kallast „Gerrymandering“ á ensku. Í einföldu máli sagt er þetta gert með því að þjappa mörgum kjósendum eins flokks í fá kjördæmi og þynna út atkvæði annarra. Í kjölfar þess að Repúblikanar hófu að breyta kjördæmum að áeggjan Trumps byrjuðu Demókratar að gera það einnig í ríkjum þar sem þeir eru við stjórnvölinn. Þetta hafði gengið ágætlega hjá Demókrötum en eftir að kjósendur í Virginíu samþykktu ný kjördæmi þar náðist nánast jafntefli í þessu kjördæmastríði, eins og það hefur verið kallað. Hæstiréttur Virginíu stöðvaði breytingarnar þó. Eftir úrskurð hæstaréttar hafa Repúblikanar þegar gripið til aðgerða víðsvegar um Bandaríkin, í ríkjum þar sem þeir stjórna þinginu, og eru að gera umfangsmiklar breytingar á kjördæmum. Með því vilja þeir reyna að fækka þingmönnum Demókrataflokksins og telja sérfræðingar að þetta sé líklegt til að draga verulega úr líkum Demókrata til að ná meirihluta í fulltrúadeildinni. Sjá einnig: Repúblikanar vinna orrustu í kjördæmastríðinu Hæstiréttur Bandaríkjanna hefur gefið grænt ljós á umfangsmiklar breytingar á kjördæmum en í ríkjum þar sem Demókratar stjórna er í mörgum tilfellum erfitt fyrir þá að grípa til sambærilegra breytinga og Repúblikanar eru að gera vegna reglna sem eiga að koma í veg fyrir svona breytingar. Þegar kemur að öldungadeildinni eru Repúblikanar einnig áhyggjufullir. Sérstaklega eftir að Donald Trump, forseti, lýsti yfir stuðningi við Ken Paxton, ríkissaksóknara Texas, í forvalsbaráttu hans gegn John Cornyn, sitjandi öldungadeildarþingmanni. Beri Paxton sigur úr býtum þykir hann í verri stöðu til að halda sætinu fyrir flokkinn en Cornyn. Ákvörðun Trumps er sögð hafa reitt þingmenn flokksins til reiði og kannanir benda til þess að Paxton muni sigra Cornyn í forvalinu. 