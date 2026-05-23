Kratar fá umboðið á ný og hyggja á miðjuvinstri stjórn Agnar Már Másson skrifar 23. maí 2026 12:31 Hin 48 ára Mette Frederiksen hefur gegnt embætti forsætisráðherra Danmerkur frá árinu 2019 og margt bendir til þess að hún haldi því áfram. AP Mette Frederikssen, formaður danska Sósíaldemókrataflokksins, hefur fengið stjórnarmyndunarumboð á ný og hyggst mynda miðjuvinstri stjórn með Sósíaliska þjóðflokknum (SF) auk miðjuflokkanna Radikale venstre og Moderaterne. Frederikssen, sem er forsætisráðherra, fór á fund konungs sem hófst klukkan tólf um hádegi þar sem kóngur lét henni stjórnarmyndunarumboðið í té á ný en þetta er í annað sinn á tveimur mánuðum sem. „Við byrjum á morgun og næstu daga," sagði hún er hún greindi frá komandi meirihlutaviðræðum í samtali við fjölmiðla að loknum fundi með konungi. Aldrei hefur stjórnarmyndun tekið svo langan tíma í Danmörku. Sextíu dagar eru frá þingkosningum í landinu og tveimur oddvitum, Frederiksen sjálfri og Troels Lund Poulsen, formanni Venstre, hefur mistekist að mynda meirihluta. Lars Løkke Rasmussen, formaður Moderaterne, hefur verið í lykilstöðu í viðræðunum en miðjuflokkur hans hefur fram að þessu hvorki viljað mynda meirihluta til vinstri með Frederiksen né til hægri með Poulsen. Allir formenn flokka sem fengu þingsæti í kosningunum fyrir tveimur mánuðum funduðu með Friðriki tíunda konungi í morgun og sögðu honum hvern þeir teldu að ætti að fá stjórnarmyndunarumboð. Samkvæmt danska ríkisútvarpinu munu flokkar með meirihluta þingmanna hafa óskað eftir því að Frederiksen fengi aðra tilraun, þar á meðal Rasmussen frá Moderaterne. Borgaraleg stjórn virðist nú úr sögunni eftir að Løkke Rasmussen lýsti því yfir í gær að hann styddi ekki hægristjórn undir forystu Lund Poulsens formanns Venstre.