Fjögur látin í árekstri skólarútu og lestar Kjartan Kjartansson skrifar 26. maí 2026 08:54 Smárútan liggur á hliðinni nærri lestarteinunum í Buggenhout í Flæmingjalandi í Belgíu. Tvö börn eru látin, tveir fullorðnir og fimm börn eru alvarlega slösuð eftir að rútan varð fyrir lest á mikilli ferð. AP/Koen Baten Tvö börn og tveir fullorðnir eru sagðir látnir eftir að skólarúta varð fyrir lest norðvestur af Brussel í Belgíu í morgun. Sjö börn og tveir fullorðnir voru um borð í rútunni. Jean-Luc Crucke, samgönguráðherra Belgíu, staðfesti í morgun að tvö börn á táningsaldri, ökumaður rútunnar og umsjónarmaður barnanna hefðu látist í slysinu, að því er belgíski fjölmiðillinn HLN segir. AP-fréttastofan segir að fimm börn til viðbótar hafi verið flutt alvarlega slösuð á sjúkrahús. Skólarútunni var ekið yfir lestarteina þrátt fyrir að viðvörunarljós loguðu og að vegslá væri niðri, að sögn Geerts Hermans, borgarstjóra í Buggenhout, um þrjátíu kílómetra norðvestur af Brussel þar sem slysið varð um klukkan 8:15 að staðartíma í morgun. Hundrað farþegar voru um borð í lestinni en engar fréttir eru um að þeim hafi orðið líkamlega meint af árekstrinum. Áætlað er að lestin hafi verið á um 120 kílómetra hraða þegar hún skall á smárútunni. Fréttin verður uppfærð. Belgía Samgönguslys