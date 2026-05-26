Erlent

Fjögur látin í á­rekstri skólarútu og lestar

Kjartan Kjartansson skrifar
Smárútan liggur á hliðinni nærri lestarteinunum í Buggenhout í Flæmingjalandi í Belgíu. Tvö börn eru látin, tveir fullorðnir og fimm börn eru alvarlega slösuð eftir að rútan varð fyrir lest á mikilli ferð. AP/Koen Baten

Tvö börn og tveir fullorðnir eru sagðir látnir eftir að skólarúta varð fyrir lest norðvestur af Brussel í Belgíu í morgun. Sjö börn og tveir fullorðnir voru um borð í rútunni.

Jean-Luc Crucke, samgönguráðherra Belgíu, staðfesti í morgun að tvö börn á táningsaldri, ökumaður rútunnar og umsjónarmaður barnanna hefðu látist í slysinu, að því er belgíski fjölmiðillinn HLN segir.

AP-fréttastofan segir að fimm börn til viðbótar hafi verið flutt alvarlega slösuð á sjúkrahús.

Skólarútunni var ekið yfir lestarteina þrátt fyrir að viðvörunarljós loguðu og að vegslá væri niðri, að sögn Geerts Hermans, borgarstjóra í Buggenhout, um þrjátíu kílómetra norðvestur af Brussel þar sem slysið varð um klukkan 8:15 að staðartíma í morgun.

Hundrað farþegar voru um borð í lestinni en engar fréttir eru um að þeim hafi orðið líkamlega meint af árekstrinum. Áætlað er að lestin hafi verið á um 120 kílómetra hraða þegar hún skall á smárútunni.

Fréttin verður uppfærð.

Belgía Samgönguslys

