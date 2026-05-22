Lars Løkke Rasmussen styður ekki hægristjórn undir forystu Troels Lund Poulsens formanns Venstre. Þeir áttu fund í dag sem lauk með því að ljóst var að Troels Lund yrði að skila stjórnarmyndunarumboðinu.
Samkvæmt umfjöllun danska ríkisútvarpsins vill Lars Løkke, formaður Moderaterne, að Mette Frederiksen forsætisráðherra og formaður sósíaldemókrata fái umboðið aftur. Henni tókst ekki að mynda ríkisstjórn og þá var Troels Lund fengið umboðið. Síðan þá hefur hann farið fyrir viðræðum við borgaralega flokka en án Lars Løkke er borgaraleg ríkisstjórn úr sögunni.
Alls eru liðnir rétt tæplega 59 dagar án ríkisstjórnar en aldrei hefur tekið svo langan tíma að mynda stjórn í lýðræðissögu Danmerkur.
Framhaldið er óljóst en í kvöld fer Troels Lund Poulsen á fund konungs í Amalíuborgarhöll. Lars Løkke segir í samtali við blaðamenn TV2 að hann hafi ekki í hyggju að knýja fram aðrar kosningar. Formenn flokkanna hafa verið boðaðir á fund konungs klukkan ellefu í fyrramálið að staðartíma þar sem stjórnarmyndunarumboðið verður að öllum líkindum fært Mette Frederiksen á nýjan leik.
Í viðtali við danska ríkisútvarpið sagði Lars Løkke að honum liði betur með hinn borgaralega Troels Lund Poulsen við stýrið en að miðað við samræður þeirra tveggja undanfarnar tvær vikur sé honum Lars Løkke ljóst að Moderaterne yrðu ekki í sterkri stöðu í hægristjórn.
„Ég upplifi mig öruggari með Mette Frederiksen sem skipstjóra og með Moderaterne í skynsamri stöðu,“ sagði hann.