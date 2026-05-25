Hitinn náði þrjátíu og fjórum gráðum á selsíus fyrr í dag við Heathrow í nágrenni Lundúna. Er það hæsta hitastig sem mælst hefur í maímánuði í sögu Bretlands.
Veðurviðvaranir eru í gildi yfir stóran hluta Englands fram á miðvikudag vegna hitabylgjunnar. Frídagur er í Bretlandi líkt og hér á landi í dag og hafa því sumir Bretar geta létt sér lífið með því að halda niður á strönd.
Hið sama er þó ekki upp á teningnum á gjörvöllum Bretlandseyjum. Hitinn mældist aðeins ellefu gráður á Hjaltlandseyjum nú síðdegis, en þar snjóaði fyrr í maí.
Hitamet féll einnig í nótt í Kenley í nágrenni Lundúna þar sem hitinn fór lægt í 19,4 gráður. Hefur hitastig um nótt aldrei mælst jafn hátt áður í maímánuði.
BBC greinir frá því að hitabylgjan sé í ætt við það sem búast megi við eftir því sem loftslagsbreytingar ágerast. Evrópa sé sú heimsálfa sem muni hitna mest. Ástandið ýti undir loftslagskvíða, sérstaklega meðal yngra fólks. Loftslagskvíða fylgi ótti, depurð, reiði og vanmáttur, svo eitthvað sé nefnt.
Fyrra maíhitamet Bretlands var frá árinu 1944 þegar hiti mældist 32,8 gráður. Er því ljóst að áttatíu og tveimur árum síðar hefur metið verið slegið um meira en heila gráðu.
Þá fer fram í dag árlegt kapphlaup fram í Gloucester-skíri þar sem keppendur elta osthjól niður snarbratta brekku. Höfðu lýsendur á orði að þeir væru vanari að fylgjast með keppninni í súld en í brakandi sólskini. Ekki kemur fram að hitinn hafi haft nokkur áhrif á framkvæmd keppninnar.