Mjakist nær sam­komu­lagi

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Það hefur reynst Trump erfitt að stigmagna hótanirnar sínar enda hótaði hann gjöreyðingu landsins hér um bil á fyrsta degi. AP

Donald Trump Bandaríkjaforseti segir Bandaríkjamenn og Írana „færast mun nær“ samkomulagi um að binda enda á stríðið í Miðausturlöndum. Báðir aðilar eru varkárir í yfirlýsingum en teikn um árangur hafa einnig borist frá Teheran.

Samkvæmt umfjöllun breska ríkisútvarpsins hefur talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins sagt að kjarnorkuvopn verði ekki hluti af fyrstu þreifingum en það er helsti ásteytingarsteinn stríðandi fylkinga.

Í samtali við bandaríska miðilinn CBS sagðist Trump hafa séð drög að friðarsáttmála. Aðspurður vildi hann ekki segja til um hvort honum litist á þau. Hann fullyrti þó að hvaða samkomulag sem gert yrði myndi kveða á um að Íranar eignuðust ekki kjarnorkuvopn.

„Ég mun bara skrifa undir samning þar sem við fáum allt sem við viljum. Annað hvort náum við samkomulagi eða við munum standa frammi fyrir aðstæðum þar sem ekkert land mun nokkurn tímann hafa orðið fyrir jafnharðri árás og [Íranar] eru um það bil að verða fyrir,“ sagði Bandaríkjaforseti.

Esmaeil Baqaei, talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins, var til viðtals á ríkissjónvarpi Írans að því er breska ríkisútvarpið greinir frá. Þar sagði hann afstöður Bandaríkjanna og Írans mjakast nær en að ekkert væri í hendi. Hann sakaði Bandaríkjamenn sömuleiðis um mótsagnakenndar yfirlýsingar. Nokkuð er til í þessum áburði hans en Trump forseti sagði í öðru viðtali við miðilinn Axios í dag að líkurnar á að samkomulag næðist væru nær helmingslíkum. Einnig hótaði hann þar að sprengja Íran í tætlur.

Trump mun ræða við leiðtoga Persaflóaríkjanna símleiðis í dag að því er báðir miðlar greina frá.

Bandaríkin Íran Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran

