Bandarískir sendimenn mælist til þess að Trump sé hunsaður Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 23. maí 2026 22:23 Donald Trump Bandaríkjaforseti og Abbas Araghchi utanríkisráðherra Írans. Vísir/Samsett Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði í færslu á samfélagsmiðlum að samkomulag um að binda enda á átökin í Miðausturlöndum lægi að mestu fyrir. Meðal ákvæða þess væri að opnað yrði fyrir umferð um Hormússund. Þessu hafna írönsk stjórnvöld alfarið. Samkvæmt miðlinum Fars News sem haldið er úti af íranska byltingarverðinum hafa bandarískir embættismenn ítrekað sagt írönskum stjórnvöldum að samfélagsmiðlafærslur forsetans séu gerðar í áróðursskyni og að þær beri að hunsa. Eins og greint var frá fyrr í dag hafa stjórnvöld bæði í Bandaríkjunum og Íran látið það í veðri vaka að þokast hafi í friðarviðræðum. Áfram hélt þó Trump Bandaríkjaforseta að klifa á gjöreyðingarhótunum sínum enn sem áður. Seinnipartinn ræddi Bandaríkjaforseti símleiðis við leiðtoga Sádí-Arabíu, Sameinuðu arabísku furstadæmanna, Katars, Pakistans, Egyptalands, Tyrklands, Jórdaníu og Barein. Í færslu á dreifimiðli sínum sagðist Trump hafa rætt „friðarviljayfirlýsingu“ (e. Memorandum of Understanding pertaining to PEACE). „Samkomulagi hefur að mestu verið náð, með fyrirvara um endanlega útfærslu milli Bandaríkjanna, Íslamska lýðveldisins Írans og hinna ýmsu landa sem talin eru upp. Að auki átti ég símtal við Bibi Netanyahu [svo], forsætisráðherra Ísraels, sem gekk sömuleiðis mjög vel. Síðustu smáatriði samningsins eru nú til umræðu og verða tilkynnt innan skamms. Auk margra annarra ákvæða samningsins verður Hormússund opnað,“ hafði hann að segja um það. „Fjarri sanni“ Íranski ríkismiðillinn Fars gaf í kjölfarið út að enn væri talsvert lengra í land en Bandaríkjaforseti gaf í skyn. Nánar tiltekið segir í umfjöllun miðilsins að fullyrðingar Trump annars vegar um að siglingar um Hormússund sneru aftur til fyrra horfs að samkomulaginu undirrituðu og hins vegar að téð samkomulag lægi fyrir séu fjarri sanni. „Samkvæmt nýjasta blaði sem hefur gengið á milli mun Hormússund áfram vera undir stjórn Írans ef til hugsanlegs samkomulags kemur. Þrátt fyrir að Íran hafi samþykkt að leyfa þeim fjölda skipa sem fara um sundið að ná sama stigi og fyrir stríð, þýðir það á engan hátt að sigling sé aftur frjáls líkt og fyrir stríð,“ segir í umfjöllun Fars. Tístin í áróðursskyni Íran muni halda áfram að stýra umferð um sundið og gefa út leyfi til siglinga um það. „Þess má geta að Trump hafði áður lýst því yfir að samningaviðræður um kjarnorkuáætlun Írans yrðu lykilskilyrði fyrir hvers kyns samkomulagi. Hins vegar hefur Íran ekki gefið nein loforð og kjarnorkumálið hefur alls ekki verið rætt á þessu stigi,“ segir þar sömuleiðis. „Þess má geta að bandarískir embættismenn hafa viðurkennt í fjölmörgum skilaboðum til Írans að tíst Trumps séu aðallega birt í áróðursskyni og til neyslu innan Bandaríkjanna og hafa mælt með því að þessar yfirlýsingar séu hunsaðar,“ segir í umfjöllun Fars. 