Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, tekur undir með Donald Trump, forseta, um að bandamenn Bandaríkjanna í Evrópu þurfi að gera meira þegar kemur að því að opna Hormússund fyrir umferð olíuflutningaskipa á nýjan leik. Rubio segir Bandaríkjamenn sífellt beðna um að styðja Úkraínu og hjálpa til í stríði sem sé á annarri heimsálfu. Þegar Bandaríkjamenn þurfi á aðstoð að halda hafi Trump fengið neikvæð svör.
„Nokkrir leiðtogar í Evrópu sögðu að þetta væri ekki stríð Evrópu,“ sagði Rubio um stríð Bandaríkjanna og Ísrael gegn Íran.
„En jæja, Úkraína er ekki stríð Bandaríkjanna og samt höfum við lagt meira til vegna þess en nokkurt annað ríki í heiminum.“
Þá sagði hann að það væri í hag Evrópu að opna sundið á nýjan leik svo hægt væri að flytja olíu og jarðgas þar um á nýjan leik. Bandaríkin reiddu sig lítið á orku frá þessu svæði og þess vegna væri þetta í raun eitthvað sem restin af heiminum hefði hag af að bæta úr.
Marco Rubio:Trump is just making the observation that, you know, I think there were a couple of leaders in Europe who said that this was not Europe’s war.Well — Ukraine is not America’s war, and yet we’ve contributed more to that fight than any other country in the world. pic.twitter.com/HEw52r4XYl— Clash Report (@clashreport) March 26, 2026
Rubio hélt því einnig fram að hægt yrði að opna fyrir siglingar um sundið á morgun, ef Íranir hættu að ógna siglingum þar um. Það væri hneykslanlegt framferði og brot á alþjóðalögum.
Þá sagði hann öll þau ríki sem létu alþjóðalög sig varða ættu að gera eitthvað í málinu.
Marco Rubio on Iran:The Strait of Hormuz can be open tomorrow if Iran stops threatening global shipping, which is an outrage and a violation of international law.For all these countries that care about international law, they should be doing something about it. pic.twitter.com/m3pwV7s1FE— Clash Report (@clashreport) March 26, 2026
Trump hefur ítrekað verið harðlega gagnrýninn á bandamenn Bandaríkjanna í Evrópu síðan árásirnar á Íran hófust og Íranir lokuðu svo gott sem fyrir skipasiglingar um Hormússund. Um fimmtungur af olíu heimsins fer þar um og sambærilegt magn af jarðgasi.
Lokunin hefur því leitt til mikilla verðhækkana víðsvegar um heiminn og þar á meðal í Bandaríkjunum, þó Bandaríkjamenn séu að mestu leyti sjálfu sér nægir þegar kemur að olíu og jarðgasi. Verðið þar tekur mið af heimsverði, eins og víðast hvar annarsstaðar.
Trump hefur ítrekað haldið því fram frá því hann tók aftur við embætti að bandalagsríki Bandaríkjanna í Atlantshafsbandalaginu geri lítið sem ekkert fyrir Bandaríkin og hefur hann á undanförnum vikum gefið til kynna að framtíð NATO sé í húfi, komi þessi ríki ekki Bandaríkjamönnum til aðstoðar við að opna sundið og halda því opnu.
Samhliða þessum ummælum hefur hann einnig ítrekað sagt að Bandaríkin þurfi ekki á aðstoð að halda.
Í færslu sem Trump birti á Truth Social, samfélagsmiðli sínum, í dag skrifaði hann í hástöfum að ríki NATO hefðu nákvæmlega ekkert gert til að hjálpa þegar kæmi að „brjálæðingaþjóðinni“ Íran sem búið væri að gersigra hernaðarlega.
„BANDARÍKIN ÞURFA Á EGU AÐ HALDA FRÁ NATO, EN „GLEYMUM ALDREI“ ÞESSUM MJÖG MIKILVÆGA TÍMAPUNKTI.“
Samskipti Trumps við ráðamenn í Evrópu og víðar hafa farið hratt versnandi á seinna kjörtímabili hans. Fyrir því eru ýmsar ástæður og má meðal annars nefna árásir hans í garð Grænlands, beitingar hans á tollum og persónulega gagnrýni hans í garð þjóðarleiðtoga.
Trump sagði ráðamönnum í Evrópu ekki frá því að til stæði að hefja árásir gegn klerkastjórninni í Íran áður en þær hófust.
Frá því Donald Trump settist aftur að í Hvíta húsinu hefur ríkisstjórn hans ekki samþykkt neina nýja umfangsmikla aðstoðarpakka handa Úkraínumönnum. Svo gott sem eina aðstoðin í formi hergagna eða peninga sem hefur borist þaðan er aðstoð sem samþykkt var í forsetatíð Joes Biden. Að undanskildum fjögur hundruð milljónum dala á ári næstu tvö ár, sem Trump samþykkti í lok síðasta árs. Þeim peningum á að verja í bandarísk vopn og hergögn sem send verða til Úkraínu.
Þá hefur hann selt ríkjum Evrópu bandarísk hergögn, aðallega flugskeyti fyrir loftvarnarkerfi, sem send hafa verið til Úkraínu.
Trump var spurður fyrir viku síðan að því af hverju hann hefði ekki látið bandalagsríki Bandaríkjanna vita af árásunum í aðdraganda þeirra. Þá sat hann með Sanae Takaichi, forsætisráðherra Japan.
Í svari sínu sagði Trump að hann hefði viljað að árásirnar kæmu á óvart.
„Hver veit meira um óvæntar árásir en Japan?“ spurði Trump.
„Af hverju sögðuð þið mér ekki frá Pearl Harbor?“