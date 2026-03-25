Appelsínugul veðurviðvörun tekur gildi á suðvesturhluta landsins í fyrramálið og síðar tekur gul viðvörun gildi í öðrum landshlutum. Búist er við raski á samgöngum, skólastarfi og í atvinnulífinu vegna veðursins.
Þegar hafa ýmsar raskanir á atvinnustarfsemi verið boðaðar vegna veðursins. Til að mynda hefur Icelandair greint frá því að flugferðum verði aflýst eða seinkað. Þá verða afgreiðslustöðvum Sorpu lokað og kennarar Háskóla Íslands keppast við að fella niður kennslustundir.
Fréttastofa verður með lifandi vakt með nýjustu fréttum af veðrinu hér að neðan. Ef vaktin uppfærist ekki er ráð að endurhlaða síðuna.