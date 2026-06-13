Veður

Á­fram bongó í kortunum og nú um allt land

Freyja Þórisdóttir skrifar
Flest útisvæði veitingastaða og bara í miðbæ Reykjavíkur voru þéttsetin í gær og verða það líklegast áfram.
Flest útisvæði veitingastaða og bara í miðbæ Reykjavíkur voru þéttsetin í gær og verða það líklegast áfram. Vísir/Vilhelm

Líkt og flestir á suðvesturhorninu hafa líklegast orðið varir við hefur blíðviðri leikið um landshlutann. Nú stefnir í að sólin teygi sig yfir allt land og þrátt fyrir þoku á norður- og austurströndinni spáir björtu og hægu veðri, en hiti fer mest upp í um átján stig í dag en nær tuttugu stigum á morgun og þá er spáð hlýjasta veðrinu á suðvestanverðu landinu.

Í hugleiðingum veðurfræðings á Veðurstofu Íslands segir að í dag og áfram alla helgina verði hæglætisveður en þó megi búast við „strekkings suðaustanátt við suðvesturströndina og norðantil á Snæfellsnesi“. Hlýtt verði áfram í veðri en svalast við norður- og austurstöndina í þokulofti.

Spákort Veðurstofunnar klukkan 15:00 í dag.Veðurstofan

Sólin heldur áfram að gera vart við sig en í dag er spáð eilitlum skýjabökkum og hafgolu. Á morgun, sunnudag, má einnig búast við hægri breytilegri átt og hlýju lofti.

Veðurhorfur á landinu næstu daga:

Á sunnudag: Hæg breytileg átt eða hafgola og bjart með köflum, en þokubakkar við norður- og austurströndina. Hiti 8 til 20 stig, hlýjast á suðvestanverðu landinu.

Á mánudag: Austlæg eða breytileg átt 3-8 m/s. Skýjað og væta með köflum, einkum síðdegis, en víða bjart norðaustanlands. Hiti 7 til 17 stig, hlýjast í innsveitum fyrir norðan, en svalast austast.

Á þriðjudag: Norðaustan 5-13 m/s og yfirleitt bjart, en skúrir vestanlands. Hiti 7 til 15 stig, hlýjast vestanlands.

Á miðvikudag og fimmtudag: Norðlæg átt, 3-8. Dálítil væta með köflum á Norður- og Austurlandi, en annars bjart með köflum og stöku skúrir syðra. Hiti 4 til 12 stig, mildast syðst.

Á föstudag: Útlit fyrir austlægri átt, skýjað austast og lítilsháttar væta, en annars skýjað með köflum og stöku skúrir. Hiti breytist lítið.


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