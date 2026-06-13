Áfram bongó í kortunum og nú um allt land Freyja Þórisdóttir skrifar 13. júní 2026 07:32 Flest útisvæði veitingastaða og bara í miðbæ Reykjavíkur voru þéttsetin í gær og verða það líklegast áfram. Vísir/Vilhelm Líkt og flestir á suðvesturhorninu hafa líklegast orðið varir við hefur blíðviðri leikið um landshlutann. Nú stefnir í að sólin teygi sig yfir allt land og þrátt fyrir þoku á norður- og austurströndinni spáir björtu og hægu veðri, en hiti fer mest upp í um átján stig í dag en nær tuttugu stigum á morgun og þá er spáð hlýjasta veðrinu á suðvestanverðu landinu. Í hugleiðingum veðurfræðings á Veðurstofu Íslands segir að í dag og áfram alla helgina verði hæglætisveður en þó megi búast við „strekkings suðaustanátt við suðvesturströndina og norðantil á Snæfellsnesi“. Hlýtt verði áfram í veðri en svalast við norður- og austurstöndina í þokulofti. Spákort Veðurstofunnar klukkan 15:00 í dag.Veðurstofan Sólin heldur áfram að gera vart við sig en í dag er spáð eilitlum skýjabökkum og hafgolu. Á morgun, sunnudag, má einnig búast við hægri breytilegri átt og hlýju lofti. Veðurhorfur á landinu næstu daga: Á sunnudag: Hæg breytileg átt eða hafgola og bjart með köflum, en þokubakkar við norður- og austurströndina. Hiti 8 til 20 stig, hlýjast á suðvestanverðu landinu.Á mánudag: Austlæg eða breytileg átt 3-8 m/s. Skýjað og væta með köflum, einkum síðdegis, en víða bjart norðaustanlands. Hiti 7 til 17 stig, hlýjast í innsveitum fyrir norðan, en svalast austast.Á þriðjudag: Norðaustan 5-13 m/s og yfirleitt bjart, en skúrir vestanlands. Hiti 7 til 15 stig, hlýjast vestanlands.Á miðvikudag og fimmtudag: Norðlæg átt, 3-8. Dálítil væta með köflum á Norður- og Austurlandi, en annars bjart með köflum og stöku skúrir syðra. Hiti 4 til 12 stig, mildast syðst.Á föstudag: Útlit fyrir austlægri átt, skýjað austast og lítilsháttar væta, en annars skýjað með köflum og stöku skúrir. Hiti breytist lítið. Tengdar fréttir „Gegnumgangandi bongó um helgina“ Það stefnir í að veðurblíðan haldi áfram að leika við landann um helgina. Ekki nóg með það að sólin haldi áfram að skína á sunnan- og vestanverðu landinu heldur lætur hún einnig sjá sig norðan- og austanlands á morgun. 12. júní 2026 20:09 Mest lesið Eldhaf gaus upp í vélarrúmi og skipið rak í þrjá tíma Innlent Sæbrautargátan leyst: Það er 58, ekki 60 - en samt ekki alveg Innlent Tveir látnir eftir að bíl var ekið í hlið húss Erlent Felldi loks tár þegar andlát eiginmannsins var rætt Innlent Friður í augsýn að uppfylltum skilyrðum Erlent Staðfesta synjun SÍ: „Þetta er ekki bara fyrir Jón Atla“ Innlent „Af hverju má ég vera í Hveragerði en Grindvíkingar ekki í Grindavík?“ Innlent Logi sker hlaðvarpara úr snöru Fjölmiðlanefndar Innlent „Gegnumgangandi bongó um helgina“ Veður Stungu dóttur sína í hjartað: „Hún var mjög hugrökk“ Innlent Fleiri fréttir Áfram bongó í kortunum og nú um allt land „Gegnumgangandi bongó um helgina“ Hitinn náði yfir tuttugu stig Möguleiki á að hiti fari yfir tuttugu stig í höfuðborginni Möguleiki á tuttugu stiga hita Útlit fyrir besta dag sumarsins á föstudaginn Skúrir víða um land og lægð nálgast austurströnd „Mjög venjulegt sumarveður“ Þónokkrar lægðir stýra veðrinu næstu daga Rigning öðru hverju Hitinn gæti náð fimmtán stigum á Sjómannadaginn Milt veður um helgina Nokkuð vætusamt og þungbúið en milt veður Allnokkrar smálægðir að hringsóla í grennd við landið Skýjað og víða skúrir Þungbúið og svalt austantil Hæg breytilegt átt en hiti allt að fimmtán stig Víða rigning með köflum og slydda eða snjókoma til fjalla austanlands Áfram snjór austantil og þæfingsfærð á Fjarðarheiði Gular viðvaranir vegna snjókomu Skúrir víða um land með strekkingi en lægir í kvöld Úrkomulítið sunnanlands en skúrir á Austurlandi Fólki ráðlagt að fylgjast vel með veðurspám Suðvestanátt með skúrum í dag Austanátt og úrkomulítið Lægðadrag nálgast landið með rigningu og súld Milt, bjart og hlýtt á Suðvesturlandi í dag Allt að tólf stiga hiti í dag og gæti náð sextán stigum á morgun Stöku skúr síðdegis sunnan- og vestanlands Hæglætisveður eftir annasama kosninganótt Sjá meira