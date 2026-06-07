Hitinn gæti náð fimmtán stigum á Sjómannadaginn Jón Þór Stefánsson skrifar 7. júní 2026 07:25 Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm Í dag, Sjómannadaginn, verður austlæg átt, þrír til átta metrar á sekúndu, og stöku skúrir eða rigning. Hiti gæti náð fimmtán stigum. Þetta kemur fram í textaspá Veðurstofunnar. „Rigning af og til á austanverðu landinu. Bjart með köflum vestanlands, en stöku skúrir, einkum síðdegis. Hiti yfirleitt 9 til 15 stig,Á morgun verður suðaustan 8-13 m/s austantil, en annars hægari breytileg átt. Rigning eða súld af og til, en lengst af þurrt á Norðausturlandi eftir hádegi. Hiti breytist lítið.Á þriðjudag gera spár ráð fyrir austlægum áttum. Skúrir sunnanlands, en lengst af þurrt norðantil framan af degi, en skúrir á stöku stað eftir hádegi. Hiti 11 til 16 stig, hlýjast norðaustanlands.“ Veður Mest lesið Bregðast við skammarbréfi Þorgerðar og félaga Erlent „Þetta er bara alveg svívirðilegt“ Innlent Harður árekstur á Reykjanesbraut Innlent Leigubílstjóri jók hraðann á rauðu ljósi og ók á eldri konu Innlent Lungnaígræðsla ekki lækning heldur sjúkdómaskipti Erlent Fær fangelsisfrí til að heimsækja móður sína Erlent Segir hægrið sækja fram gegn náttúruvernd og mannréttindum Innlent Tilkynnt í annarlegu ástandi og reyndist vera á stolnum bíl Innlent Sjálfstæðisflokkur tekur Framsókn með sér í meirihluta Innlent Kærðir fyrir að aka á nagladekkjum Innlent Fleiri fréttir Hitinn gæti náð fimmtán stigum á Sjómannadaginn Milt veður um helgina Nokkuð vætusamt og þungbúið en milt veður Allnokkrar smálægðir að hringsóla í grennd við landið Skýjað og víða skúrir Þungbúið og svalt austantil Hæg breytilegt átt en hiti allt að fimmtán stig Víða rigning með köflum og slydda eða snjókoma til fjalla austanlands Áfram snjór austantil og þæfingsfærð á Fjarðarheiði Gular viðvaranir vegna snjókomu Skúrir víða um land með strekkingi en lægir í kvöld Úrkomulítið sunnanlands en skúrir á Austurlandi Fólki ráðlagt að fylgjast vel með veðurspám Suðvestanátt með skúrum í dag Austanátt og úrkomulítið Lægðadrag nálgast landið með rigningu og súld Milt, bjart og hlýtt á Suðvesturlandi í dag Allt að tólf stiga hiti í dag og gæti náð sextán stigum á morgun Stöku skúr síðdegis sunnan- og vestanlands Hæglætisveður eftir annasama kosninganótt Hvasst og blautt víða Milt veður en bætir í úrkomu þegar líður á daginn Útlit fyrir austanátt á kjördag Engin ávísun á sól og blíðu Víða strekkingsvindur og allnokkur úrkoma norðantil Suðvestanátt og væta í flestum landshlutum Skýjað með köflum en styttir svo upp Spáir mildu áfram en útlit fyrir rigningu Víða þurrt en skúrir eða él vestast á landinu Svalri norðlægri átt beint til landsins Sjá meira