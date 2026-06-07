Veður

Hitinn gæti náð fimm­tán stigum á Sjó­manna­daginn

Jón Þór Stefánsson skrifar
Myndin er úr safni.
Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm

Í dag, Sjómannadaginn, verður austlæg átt, þrír til átta metrar á sekúndu, og stöku skúrir eða rigning. Hiti gæti náð fimmtán stigum.

Þetta kemur fram í textaspá Veðurstofunnar.

„Rigning af og til á austanverðu landinu. Bjart með köflum vestanlands, en stöku skúrir, einkum síðdegis. Hiti yfirleitt 9 til 15 stig,

Á morgun verður suðaustan 8-13 m/s austantil, en annars hægari breytileg átt. Rigning eða súld af og til, en lengst af þurrt á Norðausturlandi eftir hádegi. Hiti breytist lítið.

Á þriðjudag gera spár ráð fyrir austlægum áttum. Skúrir sunnanlands, en lengst af þurrt norðantil framan af degi, en skúrir á stöku stað eftir hádegi. Hiti 11 til 16 stig, hlýjast norðaustanlands.“

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