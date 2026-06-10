Í dag er spáð fremur hægri austlægri eða breytilegri átt og stöku skúrum víða um land, en strekkingi norðvestanlands þegar líða fer á daginn. Í veðurspá kemur fram að lægð norðaustur af landinu nálgist síðan austurströndina síðdegis og taki þá að hvessa með rigningu eða súld norðaustan- og austanlands þegar skilin ganga á land.
Í spá kemur einnig fram að einhver úrkoma verði norðanlands þegar skilin færa sig norður fyrir landið í nótt og í fyrramálið, en annars verði yfirleitt bjart með köflum, stöku skúrir og fremur hægur vindur fyrri hluta morgundagsins. Hiti verður á bilinu 8 til 17 stig, en síðdegis þykkni upp með súld austanlands og kólni þá heldur þar.
Í hugleiðingum veðurfræðings kemur fram að aðfaranótt föstudags fái lægð, sem þá er stödd austur af landinu, aukinn kraft og þá sé útlit fyrir allhvassar og norðlægar áttir á Austfjörðum, austan Öræfa, og einnig norðvestantil fram á kvöld. Búast megi við áframhaldandi súld austanlands samhliða þessu, en úrkomulítið verði vestanlands með hita að 20 stigum.
Að lokum kemur fram í hugleiðingum að útlit sé fyrir hægar breytilegar áttir og úrkomulítið veður á laugardag og sunnudag.
Víðast hvar er greiðfært um landið en á vef Vegagerðar kemur fram að unnið sé að vegaframkvæmdum víða um land og eru vegfarendur beðnir að sýna aðgát og virða merkingar á vinnusvæðum. Nánar á vef Vegagerðar og um veður á vef Veðurstofu.
Á fimmtudag: Norðaustlæg eða breytileg átt 3-10 m/s, en bætir í vind norðvestantil síðdegis. Bjart með köflum og víða dálítil væta, en stöku skúrir síðdegis og þykknar þá upp norðaustantil með súld undir kvöld. Hiti 7 til 18 stig, hlýjast á Vesturlandi.
Á föstudag: Norðlæg átt 5-13. Súld eða dálítil rigning og hiti 6 til 12 stig, en úrkomuminna vestanlands með hita að 18 stigum.
Á laugardag: Hæg norðlæg eða breytileg átt og bjart með köflum, en súld norðaustantil og stöku síðdegisskúrir á Suðurlandi. Hiti breytist lítið.
Á sunnudag: Hæg breytileg átt, skýjað með köflum og líkur á stöku skúrum, en bjart að mestu norðan jökla. Hiti breytist lítið, en hlýnar heldur norðaustanlands.
Á mánudag: Útlit fyrir fremur hæga norðlæga eða breytilega átt og vætu með köflum. Kólnar heldur.
Á þriðjudag: Útlit fyrir austlæga eða breytilega átt og rigningu með köflum, en úrkomulítið norðaustanlands.