Norskur dómstóll dæmdi Marius Borg Høiby, son krónprinsessu Noregs, í fjögurra ára fangelsi fyrir nauðganir og fleiri afbrot í morgun. Saksóknarar höfðu krafist rúmlega sjö og hálfs árs refsingar yfir honum.
Høiby var sýknaður af ákæru fyrir tvær nauðganir en sakfelldur fyrir aðrar tvær og fyrir brot í nánu sambandi, að því er norska ríkisútvarpið greinir frá.
Prinsessusonurinn, sem er 29 ára gamall, neitaði sök í alvarlegustu ákæruliðunum, þær sem vörðuðu nauðganir og ofbeldi gegn fyrrverandi kærustu hans. Verjendur hans fóru fram á að hann fengi ekki þyngri dóm en átján mánaða fangelsi.
Mikið hefur gengið á í norsku konungsfjölskyldunni að undanförnu. Upplýst var um náið samband Mette-Marit, eiginkonu Hákons krónprins, og móður Høiby við Jeffrey Epstein, bandaríska auðkýfinginn og kynferðisbrotamanninn, í skjölum sem kennd eru við Epstein í vetur.
Þá hefur Mette-Marit þjáðst af alvarlegum lungnasjúkdóma og er nú sögð á biðlista eftir lungnaígræðslu.
Marius Borg Høiby verður ekki látinn laus úr gæsluvarðhaldi til að vera við hlið veikrar móður sinnar eftir allt saman. Lögmannsrétturinn í Borgarþingi, annað dómsstig, féllst á sjónarmið saksóknara sem skaut málinu þangað.
Marius Borg Høiby, sonur Mette-Marit krónprinsessu Noregs, hefur hvorki fengið að heimsækja móður sína né vera viðstaddur mikilvæga læknisfundi er varða heilsufar hennar. Þetta gagnrýna verjendur hans en hann situr nú í gæsluvarðhaldi á meðan beðið er þess að dómur verði kveðinn upp í máli hans. Móðir hans veiktist alvarlega í vikunni en hún þjáist af lungnatrefjun.
Saksóknarar krefjast þess að Marius Borg Høiby, sonur krónprinsessu Noregs, verði dæmdur í sjö ára og sjö mánaða fangelsi fyrir nauðgun og annað ofbeldi. Fjölmiðlafár í kringum mál hans eigi ekki að milda refsingu hans.