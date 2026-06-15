Erlent

Sonur krón­prinsessunnar dæmdur í fjögurra ára fangelsi

Kjartan Kjartansson skrifar
Marius Borg Høiby ásamt móður sinni, krónprinsessunni Mette-Marit.
Marius Borg Høiby ásamt móður sinni, krónprinsessunni Mette-Marit. Getty

Norskur dómstóll dæmdi Marius Borg Høiby, son krónprinsessu Noregs, í fjögurra ára fangelsi fyrir nauðganir og fleiri afbrot í morgun. Saksóknarar höfðu krafist rúmlega sjö og hálfs árs refsingar yfir honum.

Høiby var sýknaður af ákæru fyrir tvær nauðganir en sakfelldur fyrir aðrar tvær og fyrir brot í nánu sambandi, að því er norska ríkisútvarpið greinir frá.

Prinsessusonurinn, sem er 29 ára gamall, neitaði sök í alvarlegustu ákæruliðunum, þær sem vörðuðu nauðganir og ofbeldi gegn fyrrverandi kærustu hans. Verjendur hans fóru fram á að hann fengi ekki þyngri dóm en átján mánaða fangelsi.

Mikið hefur gengið á í norsku konungsfjölskyldunni að undanförnu. Upplýst var um náið samband Mette-Marit, eiginkonu Hákons krónprins, og móður Høiby við Jeffrey Epstein, bandaríska auðkýfinginn og kynferðisbrotamanninn, í skjölum sem kennd eru við Epstein í vetur.

Þá hefur Mette-Marit þjáðst af alvarlegum lungnasjúkdóma og er nú sögð á biðlista eftir lungnaígræðslu.

Noregur Kóngafólk Mál Mariusar Borg Høiby

Tengdar fréttir

Marius sleppur ekki eftir allt saman

Marius Borg Høiby verður ekki látinn laus úr gæsluvarðhaldi til að vera við hlið veikrar móður sinnar eftir allt saman. Lögmannsrétturinn í Borgarþingi, annað dómsstig, féllst á sjónarmið saksóknara sem skaut málinu þangað.

Fær fangelsisfrí til að heimsækja móður sína

Marius Borg Høiby, sonur Mette-Marit krónprinsessu Noregs, hefur hvorki fengið að heimsækja móður sína né vera viðstaddur mikilvæga læknisfundi er varða heilsufar hennar. Þetta gagnrýna verjendur hans en hann situr nú í gæsluvarðhaldi á meðan beðið er þess að dómur verði kveðinn upp í máli hans. Móðir hans veiktist alvarlega í vikunni en hún þjáist af lungnatrefjun.

Krefjast rúmlega sjö ára fangelsis yfir glæpaprinsinum

Saksóknarar krefjast þess að Marius Borg Høiby, sonur krónprinsessu Noregs, verði dæmdur í sjö ára og sjö mánaða fangelsi fyrir nauðgun og annað ofbeldi. Fjölmiðlafár í kringum mál hans eigi ekki að milda refsingu hans.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið