Áfram rólegheitaveður en líkur á síðdegisskúrum Freyja Þórisdóttir skrifar 14. júní 2026 07:22 Helgin hefur einkennst af miklum hita og blíðviðri. Vísir/Vilhelm Hiti gæti farið í tuttugu gráður á Suðvesturlandi í dag og líkur á síðdegisskúrum en aðeins svalara verður í þokulofti við norður- og austurströndina. Hæg breytileg átt eða hafgola og almennt mjög rólegt veður í dag. Hiti fer lægst niður í um sex gráður á norðausturhorninu. Er þetta meðal þess sem lesa má á vef Veðurstofu Íslands en þar kemur einnig fram að búast megi við austlægri eða breytilegri átt á morgun og einhverjum hviðum en hvassast verði syðst á landinu. Bjart verði norðaustanlands en skýjað og úrkomulítið sunnanlands. Áfram verði hlýtt en hitinn færist norður og gæti farið upp í um 18 gráður þar en verður nær tíu gráðunum fyrir austan. Spákort Veðurstofunnar klukkan 14:00 í dag.Veðurstofan Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á mánudag: Austlæg eða breytileg átt 3-8 m/s. Væta með köflum vestan- og norðvestanlands, einkum síðdegis, bjart norðaustanlands, en annars skýjað og þurrt að kalla. Hiti 7 til 18 stig, hlýjast norðaustanlands, en svalast austast.Á þriðjudag: Norðaustan 5-13 m/s og víða bjart, en skýjað að mestu austast. Hiti 7 til 17 stig, svalast austanlands.Á miðvikudag: Norðaustan 8-15 með rigningu, en þurrt að mestu vestanlands. Hiti 5 til 13 stig, mildast vestan- og suðvestanlands.Á fimmtudag: Norðlægari 8-15 með rigningu, en úrkomulítið sunnan- og vestanlands. Hiti 5 til 13 stig, mildast syðst.Á föstudag og laugardag: Útlit fyrir norðlæga átt með dálítilli vætu og svölu veðri, en bjartara og mildara syðra og líkur á síðdegisskúrum. Veður Mest lesið Fólk þurfi að gæta sín þegar það leigir íbúðina út í ágúst Innlent Fékk viðurkenninguna ekki afhenta fyrr en á þriðjudeginum: „Ég var mjög hissa þegar þau hringdu í mig“ Innlent Kominn með nóg af tímasetningu lögreglu Innlent Geirdís geti leitað á tjaldsvæði og greitt markaðsverð Innlent Fullyrti að samkomulag yrði undirritað og sundið opnað Erlent Límdu efnin á fætur sína Innlent Fleiri hlynntir en andvígir samkvæmt nýrri könnun Innlent 250 skjálftar en enginn gosórói að svo stöddu Veður Skjálfti í Bárðarbungu að stærð 4,8 Innlent Húðlæknir bregst við brúnkutískunni Innlent Fleiri fréttir 250 skjálftar en enginn gosórói að svo stöddu Áfram rólegheitaveður en líkur á síðdegisskúrum Sólin sleikir landsmenn Áfram bongó í kortunum og nú um allt land „Gegnumgangandi bongó um helgina“ Hitinn náði yfir tuttugu stig Möguleiki á að hiti fari yfir tuttugu stig í höfuðborginni Möguleiki á tuttugu stiga hita Útlit fyrir besta dag sumarsins á föstudaginn Skúrir víða um land og lægð nálgast austurströnd „Mjög venjulegt sumarveður“ Þónokkrar lægðir stýra veðrinu næstu daga Rigning öðru hverju Hitinn gæti náð fimmtán stigum á Sjómannadaginn Milt veður um helgina Nokkuð vætusamt og þungbúið en milt veður Allnokkrar smálægðir að hringsóla í grennd við landið Skýjað og víða skúrir Þungbúið og svalt austantil Hæg breytilegt átt en hiti allt að fimmtán stig Víða rigning með köflum og slydda eða snjókoma til fjalla austanlands Áfram snjór austantil og þæfingsfærð á Fjarðarheiði Gular viðvaranir vegna snjókomu Skúrir víða um land með strekkingi en lægir í kvöld Úrkomulítið sunnanlands en skúrir á Austurlandi Fólki ráðlagt að fylgjast vel með veðurspám Suðvestanátt með skúrum í dag Austanátt og úrkomulítið Lægðadrag nálgast landið með rigningu og súld Milt, bjart og hlýtt á Suðvesturlandi í dag Sjá meira