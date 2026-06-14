Veður

Á­fram rólegheitaveður en líkur á síðdegisskúrum

Freyja Þórisdóttir skrifar
Helgin hefur einkennst af miklum hita og blíðviðri.
Helgin hefur einkennst af miklum hita og blíðviðri. Vísir/Vilhelm

Hiti gæti farið í tuttugu gráður á Suðvesturlandi í dag og líkur á síðdegisskúrum en aðeins svalara verður í þokulofti við norður- og austurströndina. Hæg breytileg átt eða hafgola og almennt mjög rólegt veður í dag. Hiti fer lægst niður í um sex gráður á norðausturhorninu.

Er þetta meðal þess sem lesa má á vef Veðurstofu Íslands en þar kemur einnig fram að búast megi við austlægri eða breytilegri átt á morgun og einhverjum hviðum en hvassast verði syðst á landinu. Bjart verði norðaustanlands en skýjað og úrkomulítið sunnanlands. Áfram verði hlýtt en hitinn færist norður og gæti farið upp í um 18 gráður þar en verður nær tíu gráðunum fyrir austan.

Spákort Veðurstofunnar klukkan 14:00 í dag.Veðurstofan

Veðurhorfur á landinu næstu daga.

Á mánudag: Austlæg eða breytileg átt 3-8 m/s. Væta með köflum vestan- og norðvestanlands, einkum síðdegis, bjart norðaustanlands, en annars skýjað og þurrt að kalla. Hiti 7 til 18 stig, hlýjast norðaustanlands, en svalast austast.

Á þriðjudag: Norðaustan 5-13 m/s og víða bjart, en skýjað að mestu austast. Hiti 7 til 17 stig, svalast austanlands.

Á miðvikudag: Norðaustan 8-15 með rigningu, en þurrt að mestu vestanlands. Hiti 5 til 13 stig, mildast vestan- og suðvestanlands.

Á fimmtudag: Norðlægari 8-15 með rigningu, en úrkomulítið sunnan- og vestanlands. Hiti 5 til 13 stig, mildast syðst.

Á föstudag og laugardag: Útlit fyrir norðlæga átt með dálítilli vætu og svölu veðri, en bjartara og mildara syðra og líkur á síðdegisskúrum.

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