Veður

„Mjög venju­legt sumar­veður“

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Skúrir og klakkar myndast þegar kalt er í háloftunum að sögn veðurfræðings.
Skúrir og klakkar myndast þegar kalt er í háloftunum að sögn veðurfræðings. Vísir/Vilhelm

Úrkomuna, sem hefur leikið íbúa á suðvesturhorninu grátt síðustu daga, segir Birgir Örn Höskuldsson, veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands, vera „mjög venjulegt sumarveður“ í samtali við Vísi. 

Hann segir úrkomuna vera heiðarlegar „skúradembur“. Hann segir þær yfirleitt ekki standa lengi yfir í einu og þær einkennist af stórum regndropum. Kalt loft í háloftunum veldur slíkri úrkomu og klökkum að sögn Birgis. 

Hins vegar seilist hlýtt loft yfir landið á næstu dögum og hitinn gæti náð ágætis hæðum á suðurhluta landsins, segir hann. Samkvæmt spá á vef Veðurstofunnar nær hitinn allt að sautján gráðum í Reykjavík á fimmtudag. 

„Næstu daga ætti fólk ekki að geta kvartað mikið hérna á vesturhorninu,“ segir Birgir. 

Ekki verður eins hlýtt á Norður- og Austurlandi, en þar segir hann súldarloft væntanlegt. 

Veðurhorfur á landinu næstu daga samkvæmt Veðurstofu Íslands:

Á morgun: 

Norðlæg eða breytileg átt 3-10 á morgun og víða líkur á skúrum, en kólnar á Norðaustur- og Austurlandi með rigningu eða súld. Bætir í vind austantil síðdegis.

Á fimmtudag:

Austan og norðaustan 5-13 m/s, en hægari austanlands. Súld norðaustantil, annars bjart með köflum, en víða dálítil væta um kvöldið. Hiti 7 til 18 stig, hlýjast á Vesturlandi.

Á föstudag:

Norðaustlæg eða breytileg átt 5-13. Súld eða dálítil rigning og hiti 6 til 12 stig, en þurrt að mestu suðvestanlands með hita að 16 stigum.

Á laugardag:

Hæg norðlæg eða breytileg átt og bjart með köflum, en súld norðaustantil og stöku síðdegisskúrir á Suðurlandi. Hiti breytist lítið.

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