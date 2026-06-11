Í dag er útlit fyrir fremur hæga austlæga eða breytilega átt. Léttskýjað að mestu sunnan- og vestanlands og nokkuð hlýtt, hiti yfirleitt á bilinu 13 til 19 stig og möguleiki á að 20 stig geti mælst á stöku veðurstöð.
Ef af yrði væri það líklega Borgarfjörður sem myndi hreppa það hnoss segir í hugleiðingum veðurfræðings.
Þar kemur fram að í kvöld og nótt þykkni upp sunnan- og vestanlands með rigningu um tíma. Norðan- og austanlands í dag verður yfirleitt skýjað og smávegis væta öðru hverju, hiti 7 til 13 stig.
Á morgun er spáð ákveðinni norðan- og norðaustanátt, nokkuð víða á bilinu 8-13 m/s. Það léttir til aftur á Suður- og Vesturlandi og hlýnar. Þá er möguleiki á að 20 stig mælist, helst á Suðurlandi eða á höfuðborgarsvæðinu. Á Norður- og Austurlandi er útlit fyrir þokusúld eða dálitla rigningu og mun svalara veður.
Nokkuð greiðfært er um landið allt en á vef Vegagerðarinnar kemur fram að vinna sé við vegaframkvæmdir víða um land og eru vegfarendur því beðnir að fara um með gát á þeim stöðum. Nánar á vef Vegagerðar og um veður á vef Veðurstofu.
Á föstudag: Norðan og norðaustan 8-13 m/s. Léttir víða til á Suður- og Vesturlandi, en annars skýjað og dálítil rigning um landið norðaustanvert. Hiti 12 til 20 stig, en 6 til 12 stig norðan- og austanlands.
Á laugardag: Hæg norðlæg eða breytileg átt. Bjart með köflum, en stöku síðdegisskúrir á Suðurlandi. Hiti 12 til 18 stig, en svalara við norður- og austurströndina.
Á sunnudag: Hæg breytileg átt, skýjað með köflum en úrkomulítið. Hiti 8 til 16 stig, hlýjast sunnanlands.
Á mánudag: Austlæg átt. Skýjað víða um land og líkur á skúrum sunnantil. Hiti 7 til 16 stig, hlýjast á Vesturlandi.
Á þriðjudag og miðvikudag (lýðveldisdagurinn): Ákveðin norðaustan- og norðanátt með vætu norðan- og austanlands, en bjart með köflum sunnan heiða. Hiti 5 til 12 stig, mildast syðst.