250 skjálftar en enginn gosórói að svo stöddu Freyja Þórisdóttir skrifar 14. júní 2026 07:40 Samkvæmt tilkynningunni er ekki útlit fyrir nein eldsumbrot í Bárðarbungu á næstunni. Mynd/Andri Jóhannesson Jarðskjálftahrinu sem hófst í gærkvöldi upp úr klukkan 22:00 í kjölfar skjálfta, sem mældist um 4,8 að stærð, fylgir enginn gosórói að svo stöddu. Ríflega tvö hundruð og fimmtíu skjálftar voru mældir frá klukkan 22:00 og til klukkan 02:00 en þar af voru ellefu skjálftar yfir þremur að stærð. Tveir mældust í Bárðarbungu upp úr klukkan átta í gærkvöldi að stærð 2,6 og 4,8. Skjálftar af þessari stærð sjást nokkuð reglulega í Bárðarbungu, að sögn Veðurstofunnar. En sá seinni, sem varð klukkan 20:14, hrundi af stað ákafri jarðskjálftahrinu er fram kemur í tilkynningum frá náttúruvárvakt Veðurstofu Íslands. Þar segir einnig að hrinan sé ein sú kröftugasta á svæðinu síðan síðustu eldsbrot urðu í Bárðarbungu en Bárðarbunga er megineldstöð sem liggur undir Vatnajökli og hafa minnst 26 eldgos orðið þar á síðustu ellefu öldum, samkvæmt hinni íslensku eldfjallavefsjá. Síðast var þar sprungugos í Holuhrauni norðan Vatnajökuls sem stóð yfir frá ágúst 2014 til febrúar 2015. Virknin svipar, að því er segir í tilkynningunni, til jarðskjálftahrinu sem varð í öskjunni í janúar á síðasta ári en svo virðist sem núverandi virkni sé kröftugri. Fluglitakóði fyrir Bárðarbungu hefur verið færður á gulan en það er gert þegar eldstöðvar sýna merki um virkni sem er metin umfram venjulegt ástand. Eldgos og jarðhræringar Tengdar fréttir Skjálfti í Bárðarbungu að stærð 4,8 Tveir jarðskjálftar mældust í Bárðarbungu upp úr klukkan átta í kvöld að stærð 2,6 og 4,8. Skjálftar af þessari stærð sjást nokkuð reglulega í Bárðarbungu, að sögn Veðurstofunnar. Fyrri skjálftinn mældist klukkan 20:10 og sá seinni klukkan 20:14. 13. júní 2026 21:36 Mest lesið Fólk þurfi að gæta sín þegar það leigir íbúðina út í ágúst Innlent Fékk viðurkenninguna ekki afhenta fyrr en á þriðjudeginum: „Ég var mjög hissa þegar þau hringdu í mig“ Innlent Kominn með nóg af tímasetningu lögreglu Innlent Geirdís geti leitað á tjaldsvæði og greitt markaðsverð Innlent Fullyrti að samkomulag yrði undirritað og sundið opnað Erlent Límdu efnin á fætur sína Innlent Fleiri hlynntir en andvígir samkvæmt nýrri könnun Innlent 250 skjálftar en enginn gosórói að svo stöddu Veður Skjálfti í Bárðarbungu að stærð 4,8 Innlent Húðlæknir bregst við brúnkutískunni Innlent Fleiri fréttir 250 skjálftar en enginn gosórói að svo stöddu Áfram rólegheitaveður en líkur á síðdegisskúrum Sólin sleikir landsmenn Áfram bongó í kortunum og nú um allt land „Gegnumgangandi bongó um helgina“ Hitinn náði yfir tuttugu stig Möguleiki á að hiti fari yfir tuttugu stig í höfuðborginni Möguleiki á tuttugu stiga hita Útlit fyrir besta dag sumarsins á föstudaginn Skúrir víða um land og lægð nálgast austurströnd „Mjög venjulegt sumarveður“ Þónokkrar lægðir stýra veðrinu næstu daga Rigning öðru hverju Hitinn gæti náð fimmtán stigum á Sjómannadaginn Milt veður um helgina Nokkuð vætusamt og þungbúið en milt veður Allnokkrar smálægðir að hringsóla í grennd við landið Skýjað og víða skúrir Þungbúið og svalt austantil Hæg breytilegt átt en hiti allt að fimmtán stig Víða rigning með köflum og slydda eða snjókoma til fjalla austanlands Áfram snjór austantil og þæfingsfærð á Fjarðarheiði Gular viðvaranir vegna snjókomu Skúrir víða um land með strekkingi en lægir í kvöld Úrkomulítið sunnanlands en skúrir á Austurlandi Fólki ráðlagt að fylgjast vel með veðurspám Suðvestanátt með skúrum í dag Austanátt og úrkomulítið Lægðadrag nálgast landið með rigningu og súld Milt, bjart og hlýtt á Suðvesturlandi í dag Sjá meira