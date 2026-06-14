Veður

250 skjálftar en enginn gos­ó­rói að svo stöddu

Freyja Þórisdóttir skrifar
Samkvæmt tilkynningunni er ekki útlit fyrir nein eldsumbrot í Bárðarbungu á næstunni.
Samkvæmt tilkynningunni er ekki útlit fyrir nein eldsumbrot í Bárðarbungu á næstunni. Mynd/Andri Jóhannesson

Jarðskjálftahrinu sem hófst í gærkvöldi upp úr klukkan 22:00 í kjölfar skjálfta, sem mældist um 4,8 að stærð, fylgir enginn gosórói að svo stöddu. Ríflega tvö hundruð og fimmtíu skjálftar voru mældir frá klukkan 22:00 og til klukkan 02:00 en þar af voru ellefu skjálftar yfir þremur að stærð.

Tveir mældust í Bárðarbungu upp úr klukkan átta í gærkvöldi að stærð 2,6 og 4,8. Skjálftar af þessari stærð sjást nokkuð reglulega í Bárðarbungu, að sögn Veðurstofunnar. En sá seinni, sem varð klukkan 20:14, hrundi af stað ákafri jarðskjálftahrinu er fram kemur í tilkynningum frá náttúruvárvakt Veðurstofu Íslands.

Þar segir einnig að hrinan sé ein sú kröftugasta á svæðinu síðan síðustu eldsbrot urðu í Bárðarbungu en Bárðarbunga er megineldstöð sem liggur undir Vatnajökli og hafa minnst 26 eldgos orðið þar á síðustu ellefu öldum, samkvæmt hinni íslensku eldfjallavefsjá. Síðast var þar sprungugos í Holuhrauni norðan Vatnajökuls sem stóð yfir frá ágúst 2014 til febrúar 2015.

Virknin svipar, að því er segir í tilkynningunni, til jarðskjálftahrinu sem varð í öskjunni í janúar á síðasta ári en svo virðist sem núverandi virkni sé kröftugri. Fluglitakóði fyrir Bárðarbungu hefur verið færður á gulan en það er gert þegar eldstöðvar sýna merki um virkni sem er metin umfram venjulegt ástand.

Eldgos og jarðhræringar

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Skjálfti í Bárðarbungu að stærð 4,8

Tveir jarðskjálftar mældust í Bárðarbungu upp úr klukkan átta í kvöld að stærð 2,6 og 4,8. Skjálftar af þessari stærð sjást nokkuð reglulega í Bárðarbungu, að sögn Veðurstofunnar. Fyrri skjálftinn mældist klukkan 20:10 og sá seinni klukkan 20:14.

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