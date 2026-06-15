Veðurstofan gerir ráð fyrir austlægri átt í dag, fremur hægri, skýjuðu og eru líkur á vætu. Norðaustan- og austanlands ætti að létta til og verður hlýjast á Norðausturlandi í dag.
Á vef Veðurstofunnar segir að það bæti í vind á morgun, síst þó á suðvesturhorninu.
„Líkur á síðdegisskúrum suðvestanlands, en annars víða bjart veður og hlýtt vestan- og norðanlands.
Suður í hafi er allvíðáttumikil og hægfara lægð á leið til okkar í vikunni og áhrifa hennar fer að gæta á morgun með vaxandi norðaustanátt, en þó verður víðast þurrt. Skilin frá henni koma inn á landið á miðvikudag, 17. júní, með rigningu og svölu veðri um austanvert landið, en úrkomulítið og milt vestanlands.
Víða strekkings norðaustanátt en eins og áður sleppur suðvesturhornið nokkuð vel í þeirri vindátt og ætti þá að vera þokkalegasta þjóðhátíðarveður á þeim slóðum með hita á bilinu 12 til 17 stig,“ segir á vef Veðurstofunnar.
Á þriðjudag: Vaxandi norðaustanátt, 8-15 seinnipartinn og hvassast norðvestantil og syðst á landinu. Bjart með köflum, en stöku skúrir suðvestanlands. Hiti 7 til 17 stig, mildast norðan- og vestanlands.
Á miðvikudag (lýðveldisdagurinn) og fimmtudag: Norðaustan 8-15. Rigning um austanvert landið, en þurrt að mestu vestanlands. Hiti 6 til 15 stig, mildast suðvestanlands.
Á föstudag: Norðan 5-13 og rigning með köflum, en stöku skúrir um landið sunnanvert. Hiti 5 til 13 stig, hlýjast syðst.
Á laugardag: Norðlæg átt og dálitlar skúrir, einkum síðdegis um landið sunnanvert. Hiti 5 til 13 stig, hlýjast syðst.
Á sunnudag (sumarsólstöður): Útlit fyrir vestlæga átt, skýjað með köflum og stöku skúrir sunnanlands, einkum síðdegis. Heldur hlýnandi.