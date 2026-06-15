Þetta fær Hildur í laun Agnar Már Másson skrifar 15. júní 2026 13:24 Hildur Björnsdóttir er nýr borgarstjóri Reykjavíkur. Vísir/Vilhelm Heildarlaun Hildar Björnsdóttur borgarstjóra eru rétt tæpar þrjár milljónir króna á mánuði samkvæmt ráðningarsamnngi. Eins og áður hefur borgarstjóri embættisbifreið til umráða og á rétt á biðlaunum til sex mánaða. Föst laun borgarstjóra skulu samkvæmt ráðningarsamningi vera 2.826.127 krónur á mánuði miðað við 1. janúar og taka breytingum í samræmi við launavísitölu en laun borgarstjóra eru ákvörðuð samkvæmt samþykkt Reykjavíkurborgar um kjör og starfsaðstöður kjörinna fulltrúa. Þá fær borgarstjóri einnig greiddan fastan starfskostnað að fjárhæð 167.112 kr. á mánuði miðað við 1. janúar 2026, sem tekur einnig breytingum samkvæmt fyrrgreindri samþykkt. Þetta gera heildarlaun Hildar Björnsdóttur 2.993.239 kr. á mánuði. Hildur var ráðin á fundi borgarstjórnar 2. júní 2026 og nær samningstímabilið til 31. maí 2030. Auk þess fær Hildur greitt í sex mánuði eftir að ráðningartíma lýkur. Borgarstjóri hefur einnig embættisbifreið til umráða og nýtur þjónustu bílstjóra til og frá vinnu auk aksturs vegna allra vinnutengdra funda og viðburða, samkvæmt samningnum. Samningurinn var samþykktur á fundi forsætisnefndar borgarinnar í síðustu viku. Borgarstjórn Reykjavík Sveitarstjórnarkosningar 2026 Sveitarstjórnarmál Rekstur hins opinbera Tekjur Mest lesið Göngutúr við HR endaði í Landsrétti Innlent Sonur krónprinsessunnar dæmdur í fjögurra ára fangelsi Erlent Trump enn ekki svarað fundarbeiðni Kristrúnar Innlent Þrír handteknir og einn á spítala vegna stunguárásar Innlent Vopnað rán í Reykjavík Innlent Staðfesta að samkomulag hafi náðst: Íran fagnar og segir Trump hafa gefist upp Erlent Kallaði Michelle Obama karlmann á afmælishátíð Trump Erlent Hrapaði til bana eftir að kennari gleymdi að festa reipi Erlent Voru komnir með sína eigin dyraverði þegar lögregluna bar að garði Innlent Fékk viðurkenninguna ekki afhenta fyrr en á þriðjudeginum: „Ég var mjög hissa þegar þau hringdu í mig“ Innlent Fleiri fréttir Þetta fær Hildur í laun Vill sjá reglur um samfélagsmiðla sem fyrst „Ég skil ekki að það séu ekki fleiri áhyggjufullir yfir þessu” Íslenskar vefsíður í vandræðum vegna bilunar í ljósleiðarakerfinu „Í góðu lagi að gefa henni orðið núna“ Engin þörf á aukaþingi í ágúst og veitingamenn ósáttir með vinnubrögð lögreglu Trump enn ekki svarað fundarbeiðni Kristrúnar Rændur á víðavangi vegna fíkniefnaskuldar Hefja borun rannsóknarholu á Landeyjasandi í vikunni Þrír handteknir og einn á spítala vegna stunguárásar Sjöunda björgunarskipið komið til heimahafnar Þingmenn á síðustu metrunum Vopnað rán í Reykjavík Göngutúr við HR endaði í Landsrétti Segir upptöku evrunnar geta leitt til aukins atvinnuleysis Óskiljanlegt að ráðuneytið skoði bara stöðu námsgagna í stærðfræði Voru komnir með sína eigin dyraverði þegar lögregluna bar að garði Árekstur á Kársnesi Laus úr sjálfheldu eftir um fimm tíma strand Vill samfélagssáttmála vegna tómstundaiðkunar barna Hákarlaárás og fyrrverandi varaformaður Viðreisnar vonsvikinn Um 400 skjálftar hafa mælst í þéttri hrinu Sagnfræðirannsóknir, upptaka evru, menntakerfið og málefni barna Tilkynnt um tónlistarhávaða um allan bæ Fékk viðurkenninguna ekki afhenta fyrr en á þriðjudeginum: „Ég var mjög hissa þegar þau hringdu í mig“ Fólk þurfi að gæta sín þegar það leigir íbúðina út í ágúst Skjálfti í Bárðarbungu að stærð 4,8 Límdu efnin á fætur sína Kominn með nóg af tímasetningu lögreglu Fleiri hlynntir en andvígir samkvæmt nýrri könnun Sjá meira