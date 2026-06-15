Innlent

Þetta fær Hildur í laun

Agnar Már Másson skrifar
Hildur Björnsdóttir er nýr borgarstjóri Reykjavíkur.
Hildur Björnsdóttir er nýr borgarstjóri Reykjavíkur. Vísir/Vilhelm

Heildarlaun Hildar Björnsdóttur borgarstjóra eru rétt tæpar þrjár milljónir króna á mánuði samkvæmt ráðningarsamnngi. Eins og áður hefur borgarstjóri embættisbifreið til umráða og á rétt á biðlaunum til sex mánaða.

Föst laun borgarstjóra skulu samkvæmt ráðningarsamningi vera 2.826.127 krónur á mánuði miðað við 1. janúar og taka breytingum í samræmi við launavísitölu en laun borgarstjóra eru ákvörðuð samkvæmt samþykkt Reykjavíkurborgar um kjör og starfsaðstöður kjörinna fulltrúa.

Þá fær borgarstjóri einnig greiddan fastan starfskostnað að fjárhæð 167.112 kr. á mánuði miðað við 1. janúar 2026, sem tekur einnig breytingum samkvæmt fyrrgreindri samþykkt.

Þetta gera heildarlaun Hildar Björnsdóttur 2.993.239 kr. á mánuði.

Hildur var ráðin á fundi borgarstjórnar 2. júní 2026 og nær samningstímabilið til 31. maí 2030. Auk þess fær Hildur greitt í sex mánuði eftir að ráðningartíma lýkur.

Borgarstjóri hefur einnig embættisbifreið til umráða og nýtur þjónustu bílstjóra til og frá vinnu auk aksturs vegna allra vinnutengdra funda og viðburða, samkvæmt samningnum.

Samningurinn var samþykktur á fundi forsætisnefndar borgarinnar í síðustu viku.

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