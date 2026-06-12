Það stefnir í að veðurblíðan haldi áfram að leika við landann um helgina. Ekki nóg með það að sólin haldi áfram að skína á sunnan- og vestanverðu landinu heldur lætur hún einnig sjá sig norðan- og austanlands á morgun.
Það hefur vonandi enginn höfuðborgarbúi farið varhluta af blíðunni sem ríkti í dag á suðvesturhorninu. Hiti fór yfir tuttugu stigin víða á höfuðborgarsvæðinu og hæsti hiti sem mældist í dag mældist í Korpu og nam 21 stigi. Þetta er því annað árið í röð sem hitinn nær 20 stigum í höfuðborginni.
Rúmlega 20 stig mældust bæði í Urriðaholti og á Kjalarnesi. 20,7 stig mældust sömuleiðis á Tálknafirði síðdegis í dag þannig að segja má að sólin hafi miðað lengdargráðuna í dag.
Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur á Veðurstofunni segir ekki nóg með það að sólin haldi áfram að skína heldur skíni hún sömuleiðis á norður- og austanverðu landinu á morgun. Súld var yfir Austur- og Norðurlandi í dag. Hitinn náði vart tveggja stafa tölu þar í dag en annað verður á teningnum á morgun.
Hitinn gæti farið upp undir tuttugu stigin og bjart verður um nær allt landið.
„Það er gegnumgangandi bongó um helgina,“ segir hann.