Víðast á landinu ætti að sjást til sólar í dag. Útlit er fyrir þokkalega hlýju en hitatölurnar eru á bilinu 11 til 18 stig. Veðurfræðingur segir fólk eiga að njóta blíðviðrisins meðan það er.
Útlit er fyrir að veðrið haldi áfram að leika við landsmenn í dag. Eiríkur Örn Jóhannesson, veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir bjart á landinu öllu og hitatölur dagsins vera á bilinu 11 til 18 gráður. Jafnasti hitinn sé á Vesturlandi en einhverjir þokubakkar gætu verið á sveimi við Norður- og Austurströndina.
Á morgun segir hann víðast hvar eiga að vera þokkalega hlýtt en einhverjar líkur á síðdegisskúrum sunnan til á landinu.
Í næstu viku kólni hins vegar með norðlægri átt og því sé um að gera að njóta góða veðursins meðan það er, segir hann.