Hitinn náði yfir tuttugu stig

Hitinn mældist yfir tuttugu stig á Korpu í Reykjavík og Tálknafirði í dag.
„Veðrið hefur verið svolítið tvískipt. Blíða hérna hjá okkur fyrir sunnan og vestanlands. Veðrið er almennt bjart og hlýtt, hitinn er búinn að ná yfir tuttugu stig á tveimur stöðum,“ segir Eiríkur Örn Jóhannesson, veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands.
Á Austur- og Norðurlandi hefur hins vegar verið þungbúið og útvæta. Hitinn er í kringum sex til ellefu stig.
„Það gæti svo sem enn þá náð einhverjum toppum, eitthvað örlítið hærra, en það fer að verða ólíklegra er líður á daginn,“ segir Eiríkur.
Veðurspáin fyrir helgina líti vel út en búast má við fremur hægum vindi á öllu landinu og bjartviðri.
„Það birtir til fyrir austan og ætti svona að vera þokkalega gott á öllu landinu en útlit er fyrir svona þokuloft við ströndina víða.“