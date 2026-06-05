Næstu daga verða smálægðir á sveimi við landið og verður vindátt því breytileg. Lengst af verður þó fremur hægur vindur.
Á vef Veðurstofunnar segir að það verði nokkuð vætusamt og frekar þungbúið en milt veður á landinu.
„Einhverjar sólarglennur brjótast þó líklega í gegnum skýjahulana af og til og hámarkshitinn gæti komist svolítið yfir 15 stig þar sem hlýjast veður.Útlit er fyrir að sunnudagurinn verði ívið blautari en dagarnir á undan, einkum um landið austanvert,“ segir á vef Veurstofunnar.
Á laugardag: Sunnan og suðaustan 3-10 m/s. Rigning með köflum, en úrkomuminna norðaustanlands. Hiti 8 til 15 stig, hlýjast norðaustantil.
Á sunnudag (sjómannadagurinn): Austlæg eða breytileg átt 3-10. Rigning um landið austanvert, annars smá skúrir en úrkomulítið norðvestanlands. Hiti 8 til 15 stig.
Á mánudag: Breytileg átt, yfirleitt hæg en sums staðar kaldi við ströndina. Víða skúrir og hiti breytist lítið.
Á þriðjudag: Austlæg átt, skýjað með köflum og skúrir, einkum síðdegis. Hiti yfirleitt 10 til 15 stig.
Á miðvikudag: Norðlæg eða breytileg átt og víða rigning, en þurrt að kalla suðvestantil. Hiti 7 til 16 stig, hlýjast á Suðvesturlandi.
Á fimmtudag: Útlit fyrir norðaustanátt með vætu fyrir norðan og austan, en yfirleitt þurrt syðra. Hiti svipaður áfram.