Veður

Nokkuð vætu­samt og þung­búið en milt veður

Atli Ísleifsson skrifar
Hámarkshitinn gæti komist svolítið yfir fimmtán stig þar sem hlýjast veður.
Hámarkshitinn gæti komist svolítið yfir fimmtán stig þar sem hlýjast veður. Vísir/Vilhelm

Næstu daga verða smálægðir á sveimi við landið og verður vindátt því breytileg. Lengst af verður þó fremur hægur vindur.

Á vef Veðurstofunnar segir að það verði nokkuð vætusamt og frekar þungbúið en milt veður á landinu.

„Einhverjar sólarglennur brjótast þó líklega í gegnum skýjahulana af og til og hámarkshitinn gæti komist svolítið yfir 15 stig þar sem hlýjast veður.

Útlit er fyrir að sunnudagurinn verði ívið blautari en dagarnir á undan, einkum um landið austanvert,“ segir á vef Veurstofunnar.

Spákort fyrir klukkan 14 í dag.Veðurstofan

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Á laugardag: Sunnan og suðaustan 3-10 m/s. Rigning með köflum, en úrkomuminna norðaustanlands. Hiti 8 til 15 stig, hlýjast norðaustantil.

Á sunnudag (sjómannadagurinn): Austlæg eða breytileg átt 3-10. Rigning um landið austanvert, annars smá skúrir en úrkomulítið norðvestanlands. Hiti 8 til 15 stig.

Á mánudag: Breytileg átt, yfirleitt hæg en sums staðar kaldi við ströndina. Víða skúrir og hiti breytist lítið.

Á þriðjudag: Austlæg átt, skýjað með köflum og skúrir, einkum síðdegis. Hiti yfirleitt 10 til 15 stig.

Á miðvikudag: Norðlæg eða breytileg átt og víða rigning, en þurrt að kalla suðvestantil. Hiti 7 til 16 stig, hlýjast á Suðvesturlandi.

Á fimmtudag: Útlit fyrir norðaustanátt með vætu fyrir norðan og austan, en yfirleitt þurrt syðra. Hiti svipaður áfram.

Veður

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