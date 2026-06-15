Þrír handteknir og einn á spítala vegna stunguárásar Lovísa Arnardóttir skrifar 15. júní 2026 10:25 Lögregla naut aðstoðar sérsveitar í nótt. Vísir/Vilhelm Þrír voru handteknir við Valhallarbraut í Reykjanesbæ vegna stunguárásar í nótt. Í tilkynningu frá lögreglunni kemur fram að einn sé á spítala, en ekki í lífshættu, með stungusár. Sérsveit aðstoðaði lögregluna við aðgerðir. Í tilkynningu kemur fram að Lögreglan á Suðurnesjum muni fara fram á gæsluvarðhald í dag í þágu rannsóknar málsins sem er á frumstigi. Þar kemur einnig fram að líkamsárásin sé til rannsóknar og að tveir hafi særst. Annar hafi hlotið stungusár en hinn sár á hendi. Tilkynning hafi borist klukkan 02.40 og þegar lögregla kom á vettvang hafi fjöldi manns verið samankominn utandyra og fljótlega óskað eftir frekari aðstoð viðbragðsaðila þar sem tilkynnt var um hnífaburð. Veistu meira um málið? Sendu okkur ábendingu á ritstjorn@visir.is. Lögreglumál Reykjanesbær Mest lesið Göngutúr við HR endaði í Landsrétti Innlent Sonur krónprinsessunnar dæmdur í fjögurra ára fangelsi Erlent Vopnað rán í Reykjavík Innlent Staðfesta að samkomulag hafi náðst: Íran fagnar og segir Trump hafa gefist upp Erlent Kallaði Michelle Obama karlmann á afmælishátíð Trump Erlent Voru komnir með sína eigin dyraverði þegar lögregluna bar að garði Innlent Þingmenn á síðustu metrunum Innlent Bretar banna samfélagsmiðlanotkun upp að 16 ára aldri Erlent Fékk viðurkenninguna ekki afhenta fyrr en á þriðjudeginum: „Ég var mjög hissa þegar þau hringdu í mig“ Innlent Þrír handteknir og einn á spítala vegna stunguárásar Innlent Fleiri fréttir Þrír handteknir og einn á spítala vegna stunguárásar Sjöunda björgunarskipið komið til heimahafnar Þingmenn á síðustu metrunum Vopnað rán í Reykjavík Göngutúr við HR endaði í Landsrétti Segir upptöku evrunnar geta leitt til aukins atvinnuleysis Óskiljanlegt að ráðuneytið skoði bara stöðu námsgagna í stærðfræði Voru komnir með sína eigin dyraverði þegar lögregluna bar að garði Árekstur á Kársnesi Laus úr sjálfheldu eftir um fimm tíma strand Vill samfélagssáttmála vegna tómstundaiðkunar barna Hákarlaárás og fyrrverandi varaformaður Viðreisnar vonsvikinn Um 400 skjálftar hafa mælst í þéttri hrinu Sagnfræðirannsóknir, upptaka evru, menntakerfið og málefni barna Tilkynnt um tónlistarhávaða um allan bæ Fékk viðurkenninguna ekki afhenta fyrr en á þriðjudeginum: „Ég var mjög hissa þegar þau hringdu í mig“ Fólk þurfi að gæta sín þegar það leigir íbúðina út í ágúst Skjálfti í Bárðarbungu að stærð 4,8 Límdu efnin á fætur sína Kominn með nóg af tímasetningu lögreglu Fleiri hlynntir en andvígir samkvæmt nýrri könnun Geirdís geti leitað á tjaldsvæði og greitt markaðsverð Krapvélar í yfirvinnu í góða veðrinu Bandaríkjastjórn lokar á aðgang erlendra ríkisborgara Áfall fyrir bæjarfélagið „Okkur er gert að vera áfram í drullusvaðinu á Sævarhöfða“ Lokað vegna skorts á starfsleyfi „Við horfum bjartsýn fram á veg“ Þrjár aflýsingar hjá Icelandair Hægt að skoða þyrlur og sprengjuleitarbúnað Gæslunnar Sjá meira