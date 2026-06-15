Innlent

Þrír hand­teknir og einn á spítala vegna stunguárásar

Lovísa Arnardóttir skrifar
Lögregla naut aðstoðar sérsveitar í nótt.
Lögregla naut aðstoðar sérsveitar í nótt. Vísir/Vilhelm

Þrír voru handteknir við Valhallarbraut í Reykjanesbæ vegna stunguárásar í nótt. Í tilkynningu frá lögreglunni kemur fram að einn sé á spítala, en ekki í lífshættu, með stungusár. 

Sérsveit aðstoðaði lögregluna við aðgerðir. Í tilkynningu kemur fram að Lögreglan á Suðurnesjum muni fara fram á gæsluvarðhald í dag í þágu rannsóknar málsins sem er á frumstigi. Þar kemur einnig fram að líkamsárásin sé til rannsóknar og að tveir hafi særst. Annar hafi hlotið stungusár en hinn sár á hendi.

Tilkynning hafi borist klukkan 02.40 og þegar lögregla kom á vettvang hafi fjöldi manns verið samankominn utandyra og fljótlega óskað eftir frekari aðstoð viðbragðsaðila þar sem tilkynnt var um hnífaburð.

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Lögreglumál Reykjanesbær

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