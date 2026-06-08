Veðurstofan gerir ráð fyrir suðaustan átta til þrettán metrum á sekúndu í dag, en hægari breytilegri átt á vestanverðu landinu.
Á vef Veðurstofunnar segir að það verði rigning öðru hverju, en bjart með köflum á Norðausturlandi.
Hiti verður á bilinu átta til fimmtán stig og hlýjast norðaustantil.
„Á morgun verður austlæg átt 5-13 m/s. Allvíða rigning eða skúrir, en lengst af þurrt norðaustanlands. Hiti 10 til 15 stig.
Á miðvikudag er útlit fyrir hæga breytilega átt. Dálitlar skúrir sunnan- og vestantil. Bjart að mestu í öðrum landshlutum, en dálítil væta austan- og norðaustanlands, einkum eftir hádegi,“ segir á vef Veðurstofunnar.
Á þriðjudag: Austlæg átt 3-10 m/s. Víða væta með köflum og hiti 8 til 13 stig. Bjart með köflum á norðaustanverðu landinu með hita að 17 stigum, en stöku skúrir síðdegis.
Á miðvikudag: Austan og norðaustan 3-10. Skúrir víða um land, einkum síðdegis, en smásúld við austurströndina. Hiti 7 til 15 stig, hlýjast suðvestantil.
Á fimmtudag: Breytileg átt 3-10. Styttir upp á norðanverðu landinu, en fer aftur að rigna norðaustanlands um kvöldið. Bjartviðri sunnantil með stöku skúrum síðdegis. Hiti 7 til 17 stig, hlýjast á Suðurlandi.
Á föstudag: Norðan 8-13. Súld eða rigning norðan- og austanlands og hiti 5 til 9 stig. Skýjað með köflum, en úrkomulítið suðvestantil með hita 12 til 18 stig.
Á laugardag: Hæg suðlæg eða breytileg átt. Bjart með köflum og stöku skúrir, einkum síðdegis, hiti 12 til 17 stig.
Á sunnudag: Útlit fyrir austlæga átt. Dálítil væta framan af degi, en fer að rigna síðdegis, fyrst sunnanlands. Hiti 10 til 15 stig.