Milt veður um helgina Jón Þór Stefánsson skrifar 6. júní 2026 08:38 Sjómannadagurinn er haldinn hátíðlegur á morgun, Sunnudag. Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm Veðurspár gera ráð fyrir hægum vindum, rigningu eða skúrum og fremur mildu veðri í dag og á morgun. Þetta kemur fram í textaspá Veðurstofunnar. „Í dag verður suðaustlæg átt 3-10 m/s. Stöku skúrir víða um land, en samfelld rigning um tíma á suðaustanverðu landinu. Hiti 7 til 16 stig, hlýjast norðaustanlands.Á morgun, sjómannadaginn, er útlit fyrir hæga breytilega átt með stöku skúrum, en rigningu af og til um austanvert landið. Hiti 10 til 15 stig. Snýst í norðlæga átt 3-10 m/s annað kvöld.“ Veðurhorfur á landinu næstu daga Á sunnudag (sjómannadagurinn):Austlæg eða breytileg átt 3-10 m/s. Rigning með köflum á austanverðu landinu en sums staðar skúrir vestantil, einkum síðdegis. Snýst í norðlæga átt seinnipartinn.Hiti 8 til 16 stig.Á mánudag:Austan 8-15 við norður- og austurströndina, annars hægari vindur. Rigning eða skúrir, hiti 8 til 14 stig.Á þriðjudag:Austlæg átt 3-10 m/s. Rigning suðaustantil og líkur á skúrum annars staðar, einkum síðdegis, en bjart með köflum og úrkomulítið á Norðausturlandi. Hiti 8 til 16 stig, hlýjast norðaustanlands.Á miðvikudag:Fremur hæg breytileg átt og víða skúrir, einkum síðdegis, en lengst af þurrt fyrir austan. Hiti yfirleitt 10 til 15 stig.Á fimmtudag:Norðlæg átt og dálitlar skúrir á víð og dreif. Hiti breytist lítið. Fer að rigna á Norðausturlandi um kvöldið.Á föstudag:Útlit fyrir norðlæga átt með dálítilli vætu, en bjart að mestu sunnan- og vestanlands. Hiti 7 til 17 stig, hlýjast syðst. Veður Sjómannadagurinn Mest lesið Önnur stúlka grunuð um að hafa sparkað ítrekað í hana Innlent „Áreiðanlegar upplýsingar“ um að Sindri sé í varðhaldi Innlent Kveður eftir ævilangt starf Innlent Nærbuxur í sundi landlægt vandamál Innlent Fengu yfir sig holskeflu haturs eftir að þau ákváðu að binda enda á meðgönguna Erlent Vill fá Ísland inn og tólf í viðbót Erlent Mogginn afþakkar framlag Dags B. Innlent Sátu að sumbli þegar eldur blossaði skyndilega upp í bifreið Erlent Sérsveitaraðgerð á Akureyri Innlent Hallast að því að þetta sé einbeittur brotavilji Innlent Fleiri fréttir Milt veður um helgina Nokkuð vætusamt og þungbúið en milt veður Allnokkrar smálægðir að hringsóla í grennd við landið Skýjað og víða skúrir Þungbúið og svalt austantil Hæg breytilegt átt en hiti allt að fimmtán stig Víða rigning með köflum og slydda eða snjókoma til fjalla austanlands Áfram snjór austantil og þæfingsfærð á Fjarðarheiði Gular viðvaranir vegna snjókomu Skúrir víða um land með strekkingi en lægir í kvöld Úrkomulítið sunnanlands en skúrir á Austurlandi Fólki ráðlagt að fylgjast vel með veðurspám Suðvestanátt með skúrum í dag Austanátt og úrkomulítið Lægðadrag nálgast landið með rigningu og súld Milt, bjart og hlýtt á Suðvesturlandi í dag Allt að tólf stiga hiti í dag og gæti náð sextán stigum á morgun Stöku skúr síðdegis sunnan- og vestanlands Hæglætisveður eftir annasama kosninganótt Hvasst og blautt víða Milt veður en bætir í úrkomu þegar líður á daginn Útlit fyrir austanátt á kjördag Engin ávísun á sól og blíðu Víða strekkingsvindur og allnokkur úrkoma norðantil Suðvestanátt og væta í flestum landshlutum Skýjað með köflum en styttir svo upp Spáir mildu áfram en útlit fyrir rigningu Víða þurrt en skúrir eða él vestast á landinu Svalri norðlægri átt beint til landsins Áfram él norðan- og austantil en bjart annars staðar Sjá meira