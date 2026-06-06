Veður

Milt veður um helgina

Jón Þór Stefánsson skrifar
Sjómannadagurinn er haldinn hátíðlegur á morgun, Sunnudag. Myndin er úr safni.
Sjómannadagurinn er haldinn hátíðlegur á morgun, Sunnudag. Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm

Veðurspár gera ráð fyrir hægum vindum, rigningu eða skúrum og fremur mildu veðri í dag og á morgun.

Þetta kemur fram í textaspá Veðurstofunnar.

„Í dag verður suðaustlæg átt 3-10 m/s. Stöku skúrir víða um land, en samfelld rigning um tíma á suðaustanverðu landinu. Hiti 7 til 16 stig, hlýjast norðaustanlands.

Á morgun, sjómannadaginn, er útlit fyrir hæga breytilega átt með stöku skúrum, en rigningu af og til um austanvert landið. Hiti 10 til 15 stig. Snýst í norðlæga átt 3-10 m/s annað kvöld.“

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Á sunnudag (sjómannadagurinn):

Austlæg eða breytileg átt 3-10 m/s. Rigning með köflum á austanverðu landinu en sums staðar skúrir vestantil, einkum síðdegis. Snýst í norðlæga átt seinnipartinn.

Hiti 8 til 16 stig.

Á mánudag:

Austan 8-15 við norður- og austurströndina, annars hægari vindur. Rigning eða skúrir, hiti 8 til 14 stig.

Á þriðjudag:

Austlæg átt 3-10 m/s. Rigning suðaustantil og líkur á skúrum annars staðar, einkum síðdegis, en bjart með köflum og úrkomulítið á Norðausturlandi. Hiti 8 til 16 stig, hlýjast norðaustanlands.

Á miðvikudag:

Fremur hæg breytileg átt og víða skúrir, einkum síðdegis, en lengst af þurrt fyrir austan. Hiti yfirleitt 10 til 15 stig.

Á fimmtudag:

Norðlæg átt og dálitlar skúrir á víð og dreif. Hiti breytist lítið. Fer að rigna á Norðausturlandi um kvöldið.

Á föstudag:

Útlit fyrir norðlæga átt með dálítilli vætu, en bjart að mestu sunnan- og vestanlands. Hiti 7 til 17 stig, hlýjast syðst.

Veður Sjómannadagurinn

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