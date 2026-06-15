„Ég skil ekki að það séu ekki fleiri áhyggjufullir yfir þessu” Jakob Bjarnar skrifar 15. júní 2026 13:20 Diljá Mist telur Ísland fljóta sofandi að feygðarósi með öll sín mikilvægu samskipti við Bandaríkin. vísir/vilhelm Diljá Mist Einarsdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokksins hefur þungar áhyggjur af samskiptum Íslands og Bandaríkjanna. Hún spurði Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra út í stöðu mála hvað þau varðar og svörin sem Diljá Mist fékk voru ekki til þess fallin að minnka áhyggjur hennar, síður en svo. Diljá Mist gagnrýnir íslensk stjórnvöld harðlega: „Ég skil ekki að það séu ekki fleiri áhyggjufullir yfir þessu,” segir Diljá Mist í samtali við Vísi. Hún vill reyndar meina að það hafi orðið algjör u-beygja í samskiptum þjóðanna. „Það er risamál,“ segir Diljá Mist og leggur áherslu á orð sín. „Við virðumst bara dottin út úr öllu. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra fær bara fundi með einhverjum undirmönnum. Ég spurðist fyrir og það er engin önnur ferð á dagskrá, „hugsanlega í haust“. Meðan þetta er algjört forgangsmál hjá öllum evrópskum leiðtogum, þar með talið norrænum.“ Óformlegt spjall á göngunum Í fyrirspurnartíma kom fram í svörum Kristrúnar að Trump Bandaríkjaforseti væri mjög meðvitaður um sérstakt samband Bandaríkjanna við Ísland í tengslum við varnarsamninginn og að hann væri enn þá í fullu gildi. Þetta mun hann hafa fullyrt við Kristrúnu. Er hægt að gera betur? „Þarna er alltaf verið að vísa í eitthvað óformlegt spjall á göngunum, rétt eins og í ESB-umræðunni – það er ekkert fast í hendi.“ Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra. Vísir/Vilhelm En verður ekki að líta til þess að Trump er ekkert allra, svo vægt sé til orða tekið? „Hahaha? Guðlaugur Þór Þórðarson fyrrverandi utanríkisráðherra tók á móti tveimur utanríkisráðherrum, bæði frá Trump og Biden, auk varaforseta Bandaríkjanna ásamt því sem hann fór nokkrar ferðir út,“ segir Diljá sem var einmitt aðstoðarmaður Guðlaugs Þórs í ráðherratíð hans. „Við settum af stað efnahagssamráð við Bandaríkin þegar Trump var forseti og þá var farið að bera á þessari einangrunarstefnu. Það þarf að vinna fyrir þessu. Utanríkisráðherrar og/eða forsætisráðherrar Norðurlandanna hafa allir sinnt þessu mjög vel. Þú þarft að láta vita af þér og hamast í þessu,“ segir Diljá. Vill bandaríska herstöð á Íslandi Og Diljá Mist vill ganga lengra: „Ég ætla að fullyrða að það sé viljandi verið að reka fleyg á milli samstarfs okkar við Bandaríkin, og það er stórhættulegt – þjóðaröryggismál.“ En hvað er íslenski sendiherrann eiginlega að gera þarna úti í Bandaríkjunum? Diljá Mist segir vinnu hennar erfiða þegar ráðherra er svona óviljugur. „Þegar ég lagði fram fyrirspurn í upphafi árs þá hafði Þorgerður Katrin einungis farið einu sinni til Bandaríkjanna.“ Diljá Mist telur að staða Íslands í málarekstri með S-Afríkumönnum sé til þess eins fallið að ergja Donald Trump Bandaríkjaforseta.vísir/vilhelm Diljá Mist rekur þróun mála, Gaza-ráðstefnu og málarekstur með S-Afríku gegn Ísrael. „Þetta er fókusinn hjá henni auk ESB-daðurs sem Trump hefur sérstakt horn í síðu á.“ En hvað viljum við meira? Bandaríska herstöð á Íslandi? „Endilega. Það hef ég alltaf sagt. Við viljum auðvitað fríverslunarsamning, sem gæti verið utan seilingar núna en í því eigum við að vinna stöðugt. Það verða pólitíkusar í Bandaríkjunum sem halda áfram eftir Trump. Efnahagssamráðið hefur verið í dvala eftir að við fórum frá skilst mér, það er mjög vont því ekki viljum við lenda í tollum hjá tollaglöðum forseta. Svona til viðbótar við tollana sem ESB er að skella á okkur,“ segir Diljá Mist sem telur Ísland vanrækja öll tengsl við Bandaríkin og það kunni ekki góðri lukku að stýra. Bandaríkin Donald Trump Utanríkismál Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Göngutúr við HR endaði í Landsrétti Innlent Sonur krónprinsessunnar dæmdur í fjögurra ára fangelsi Erlent Trump enn ekki svarað fundarbeiðni Kristrúnar Innlent Þrír handteknir og einn á spítala vegna stunguárásar Innlent Vopnað rán í Reykjavík Innlent Staðfesta að samkomulag hafi náðst: Íran fagnar og segir Trump hafa gefist upp Erlent Kallaði Michelle Obama karlmann á afmælishátíð Trump Erlent Hrapaði til bana eftir að kennari gleymdi að festa reipi Erlent Voru komnir með sína eigin dyraverði þegar lögregluna bar að garði Innlent Fékk viðurkenninguna ekki afhenta fyrr en á þriðjudeginum: „Ég var mjög hissa þegar þau hringdu í mig“ Innlent Fleiri fréttir Þetta fær Hildur í laun Vill sjá reglur um samfélagsmiðla sem fyrst „Ég skil ekki að það séu ekki fleiri áhyggjufullir yfir þessu” Íslenskar vefsíður í vandræðum vegna bilunar í ljósleiðarakerfinu „Í góðu lagi að gefa henni orðið núna“ Engin þörf á aukaþingi í ágúst og veitingamenn ósáttir með vinnubrögð lögreglu Trump enn ekki svarað fundarbeiðni Kristrúnar Rændur á víðavangi vegna fíkniefnaskuldar Hefja borun rannsóknarholu á Landeyjasandi í vikunni Þrír handteknir og einn á spítala vegna stunguárásar Sjöunda björgunarskipið komið til heimahafnar Þingmenn á síðustu metrunum Vopnað rán í Reykjavík Göngutúr við HR endaði í Landsrétti Segir upptöku evrunnar geta leitt til aukins atvinnuleysis Óskiljanlegt að ráðuneytið skoði bara stöðu námsgagna í stærðfræði Voru komnir með sína eigin dyraverði þegar lögregluna bar að garði Árekstur á Kársnesi Laus úr sjálfheldu eftir um fimm tíma strand Vill samfélagssáttmála vegna tómstundaiðkunar barna Hákarlaárás og fyrrverandi varaformaður Viðreisnar vonsvikinn Um 400 skjálftar hafa mælst í þéttri hrinu Sagnfræðirannsóknir, upptaka evru, menntakerfið og málefni barna Tilkynnt um tónlistarhávaða um allan bæ Fékk viðurkenninguna ekki afhenta fyrr en á þriðjudeginum: „Ég var mjög hissa þegar þau hringdu í mig“ Fólk þurfi að gæta sín þegar það leigir íbúðina út í ágúst Skjálfti í Bárðarbungu að stærð 4,8 Límdu efnin á fætur sína Kominn með nóg af tímasetningu lögreglu Fleiri hlynntir en andvígir samkvæmt nýrri könnun Sjá meira