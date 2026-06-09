Í dag er spáð suðaustlægri eða breytileg átt, fimm til 13 metrum á sekúndu, en hægari suðvestantil. Víða rigning með köflum eða skúrir, en úrkomulítið norðaustanlands.
Í hugleiðingum veðurfræðings kemur fram að þónokkrar lægðir í kringum landið stýri veðrinu næstu daga og valdi úrkomu í flestum landshlutum. Smálægð sé nú suðvestur af landinu sem grynnist hægt og valdi fremur hægum austlægum eða breytilegum áttum og skúrum víða á landinu í dag.
Þá segir veðurfræðingur að seint í nótt og á morgun verði lægðamiðjan stödd suður af landinu og valdi skúrum um landið sunnan- og vestanvert. Önnur lægð nálgist okkur þá úr austri og valdi strekkingi þar með rigningu síðdegis norðaustanlands.
Hiti verður á bilinu tíu til 18 gráður samkvæmt veðurfræðingi og hlýjast vestanlands en vegna þoku eða súldar með norður- og austurströndinni verður þó heldur svalara þar næstu daga.
Samkvæmt spá verður vindur austlægari á morgun og dálitlar skúrir, einkum sunnan- og vestanlands, en bætir í vind norðaustanlands síðdegis með rigningu. Hiti verður þá á bilinu átta til fimmtán 15 stig.
Á fimmtudag og fram að helgi er svo útlit fyrir fremur hægbreytilegar áttir og dálitla vætu hér og þar, einkum sunnanlands.
Á vef Vegagerðar kemur fram að vinna við vegaframkvæmdir eru víða um land og eru vegfarendur beðnir að sína aðgát og virða merkingar á vinnusvæðum. Nánar á vef Vegagerðar og veður á vef Veðurstofunnar.
Á miðvikudag: Norðaustlæg eða breytileg átt 3-10 m/s, en heldur hvassara norðvestanlands og á Austurlandi síðdegis. Skúrir um landið sunnan- og vestanvert, en rigning eða súld á Austur- og síðar Norðurlandi eftir hádegi. Hiti 7 til 15 stig, svalast við norðaustur- og austurströndina.
Á fimmtudag: Austlæg eða breytileg átt 3-10. Bjart að mestu, en skýjað norðaustanlands og líkur á dálítillri rigningu eða súld þar, einkum síðdegis. Hiti 7 til 12 stig, en að 18 stigum vestanlands.
Á föstudag: Norðaustan 5-13 og víða súld eða dálítil rigning með köflum. Hiti 7 til 16 stig.
Á laugardag: Fremur hæg norðlæg eða breytileg átt. Bjart að mestu, en stöku skúrir sunnan heiða. Hiti 11 til 19 stig, en þokuloft og heldur svalara við norður- og austurströndina.
Á sunnudag: Breytileg átt og dálitlar skúrir vestanlands, annars þurrt að mestu. Hlýnar norðaustanlands.
Á mánudag: Útlit fyrir austlæg eða breytileg átt og milt veður, en dálitla vætu síðdegis.