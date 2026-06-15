Hrapaði til bana eftir að kennari gleymdi að festa reipi Kjartan Kjartansson skrifar 15. júní 2026 12:34 Kona dinglar í reipi í reipistökki úr Deriner-stíflunni í Tyrklandi, Myndin tengist efni fréttarinnar ekki með beinum hætti. Vísir/Getty Ung kona hrapaði til bana í Brasilíu eftir að kennarar hennar í svonefndu reipistökki virtust hafa gleymt að festa reipið við hana. Dauði konunnar er rannsakaður sem manndráp af gáleysi. Þrír menn voru handteknir vegna dauða Maríu Eduördu Rodrigues de Freitas á laugardag. Myndband af því þegar hún hrapaði fjörutíu metra ofan af gamalli brú fór í kjölfarið í dreifingu á samfélagsmiðlum. Slysið átti sé stað á Esqueleto-brúnni í Sao Paulo-ríki. Á upptöku af því sem var í umferð á samfélagsmiðli mátti heyra áhorfanda öskra í örvæntingu á kennarana að festa reipið eftir að þeir slepptu henni fram af hengifluginu. Lögreglan rannsakar hvort kennaararnir hafi gerst sekir um manndráp með háskaleik. Þeir hafi ekki haft ásetning til þess að drepa konuna en að þeir hafi hætt lífi hennar, að því er kemur fram í frétt breska ríkisútvarpsins sem hefur það eftir brasilíska miðlinum Globo. Reipistökki svipar til teygjustökks en í því er notað reipi sem er minna teygjanlegt en teygjan. Í stað þess að skoppa upp og niður í teygjunni sveiflast iðkendur eins og pendúll þegar neðsta punkti er náð. Brúin sem konan stökk fram af hefur ekki verið í notkun í fjölmörg ár og er á ábyrgð brasilískra alríkisyfirvalda. Borgaryfirvöld í borginni Limeira segjast ætla að stefna alríkisstjórninni fyrir að vanrækja brúna. Brasilía Erlend sakamál Mest lesið Göngutúr við HR endaði í Landsrétti Innlent Sonur krónprinsessunnar dæmdur í fjögurra ára fangelsi Erlent Trump enn ekki svarað fundarbeiðni Kristrúnar Innlent Þrír handteknir og einn á spítala vegna stunguárásar Innlent Vopnað rán í Reykjavík Innlent Staðfesta að samkomulag hafi náðst: Íran fagnar og segir Trump hafa gefist upp Erlent Kallaði Michelle Obama karlmann á afmælishátíð Trump Erlent Hrapaði til bana eftir að kennari gleymdi að festa reipi Erlent Voru komnir með sína eigin dyraverði þegar lögregluna bar að garði Innlent Fékk viðurkenninguna ekki afhenta fyrr en á þriðjudeginum: „Ég var mjög hissa þegar þau hringdu í mig“ Innlent Fleiri fréttir Hrapaði til bana eftir að kennari gleymdi að festa reipi Það sem er vitað um samkomulagið við Írani Kallaði Michelle Obama karlmann á afmælishátíð Trump Bretar banna samfélagsmiðlanotkun upp að 16 ára aldri Réðust á dómkirkjuna í Kænugarði Sonur krónprinsessunnar dæmdur í fjögurra ára fangelsi Staðfesta að samkomulag hafi náðst: Íran fagnar og segir Trump hafa gefist upp Lét Netanjahú heyra það í símtali þeirra: „Ég varð svo brjálaður“ Tólf fórust þegar flugvél hrapaði í Missouri Friðarviðræður sagðar í uppnámi Virðast ekki vilja takmarka sig við tíu milljónir Vonast til þess að fá friðarsamkomulag í afmælisgjöf Spánarkonungur lánaði Leó einkaþotuna Dramatík í tveimur þáttum: Gervigreindarbóla og óður um yfirráð Munaði minnstu að hún væri sjálf komin út í þegar árásin varð: „Það verður bara allt í blóði í sjónum“ Breski herinn stöðvaði skip úr skuggaflota Rússa Fullyrti að samkomulag yrði undirritað og sundið opnað „Afleiðingarnar muni vara í einhver ár jafnvel“ Friður í augsýn að uppfylltum skilyrðum Tveir látnir eftir að bíl var ekið í hlið húss Samþykkt friðarsamkomulag liggi fyrir Dregur umdeildar skýrslur um Havana-heilkennið til baka Facebook lá niðri Kaninn pakkar saman í Evrópu Stríðið í Úkraínu orðið lengra en fyrri heimsstyrjöldin Hæstiréttur bannar Alabama að taka menn af lífi með köfnunarefni Íranir draga orð Trump til baka og vara fólk við að taka hann trúanlegan Lýsa uppgötvuninni sem gríðarstórum „hvalakirkjugarði“ Vilja lækka sakhæfisaldur um eitt ár í stað tveggja Aflýsir kröftugu árásunum Sjá meira