Erlent

Hrapaði til bana eftir að kennari gleymdi að festa reipi

Kjartan Kjartansson skrifar
Kona dinglar í reipi í reipistökki úr Deriner-stíflunni í Tyrklandi, Myndin tengist efni fréttarinnar ekki með beinum hætti.
Kona dinglar í reipi í reipistökki úr Deriner-stíflunni í Tyrklandi, Myndin tengist efni fréttarinnar ekki með beinum hætti. Vísir/Getty

Ung kona hrapaði til bana í Brasilíu eftir að kennarar hennar í svonefndu reipistökki virtust hafa gleymt að festa reipið við hana. Dauði konunnar er rannsakaður sem manndráp af gáleysi.

Þrír menn voru handteknir vegna dauða Maríu Eduördu Rodrigues de Freitas á laugardag. Myndband af því þegar hún hrapaði fjörutíu metra ofan af gamalli brú fór í kjölfarið í dreifingu á samfélagsmiðlum.

Slysið átti sé stað á Esqueleto-brúnni í Sao Paulo-ríki. Á upptöku af því sem var í umferð á samfélagsmiðli mátti heyra áhorfanda öskra í örvæntingu á kennarana að festa reipið eftir að þeir slepptu henni fram af hengifluginu.

Lögreglan rannsakar hvort kennaararnir hafi gerst sekir um manndráp með háskaleik. Þeir hafi ekki haft ásetning til þess að drepa konuna en að þeir hafi hætt lífi hennar, að því er kemur fram í frétt breska ríkisútvarpsins sem hefur það eftir brasilíska miðlinum Globo.

Reipistökki svipar til teygjustökks en í því er notað reipi sem er minna teygjanlegt en teygjan. Í stað þess að skoppa upp og niður í teygjunni sveiflast iðkendur eins og pendúll þegar neðsta punkti er náð.

Brúin sem konan stökk fram af hefur ekki verið í notkun í fjölmörg ár og er á ábyrgð brasilískra alríkisyfirvalda. Borgaryfirvöld í borginni Limeira segjast ætla að stefna alríkisstjórninni fyrir að vanrækja brúna.

Brasilía Erlend sakamál

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