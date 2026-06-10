Veður

Út­lit fyrir besta dag sumarsins á föstu­daginn

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Mannmergð er ekki ólíkleg í Nauthólsvík á föstudaginn.
Mannmergð er ekki ólíkleg í Nauthólsvík á föstudaginn. Vísir/Vilhelm

Það lítur út fyrir að besta veður sumarsins gæti leikið um höfuðborgarbúa á föstudaginn. Útlit er fyrir 20 stiga hita og veðurfræðingur segir það nokkuð pottþétt.

Haraldur Eiríksson, veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir að gangi spár eftir berist hingað til lands hlýtt loft úr austri og norðaustri og að síðdegis á föstudaginn gæti hitinn náð 20 stigum í Reykjavík og annars staðar á suðvestuhorninu og á Vesturlandi.

„Þetta virðist vera nokkuð pottþétt á föstudaginn,“ segir hann.

Hann segir að veðrið sé að ná sér á strik eftir úrkomumikla byrjun á mánuðinum.

Enn er hæpið að ætla að spá fyrir um hvort rigni á þjóðhátíðardaginn.

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