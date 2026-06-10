Útlit fyrir besta dag sumarsins á föstudaginn Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 10. júní 2026 13:21 Mannmergð er ekki ólíkleg í Nauthólsvík á föstudaginn. Vísir/Vilhelm Það lítur út fyrir að besta veður sumarsins gæti leikið um höfuðborgarbúa á föstudaginn. Útlit er fyrir 20 stiga hita og veðurfræðingur segir það nokkuð pottþétt. Haraldur Eiríksson, veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir að gangi spár eftir berist hingað til lands hlýtt loft úr austri og norðaustri og að síðdegis á föstudaginn gæti hitinn náð 20 stigum í Reykjavík og annars staðar á suðvestuhorninu og á Vesturlandi. „Þetta virðist vera nokkuð pottþétt á föstudaginn,“ segir hann. Hann segir að veðrið sé að ná sér á strik eftir úrkomumikla byrjun á mánuðinum. Enn er hæpið að ætla að spá fyrir um hvort rigni á þjóðhátíðardaginn. Veður Mest lesið Fær nýjar kröfur fimmtán mánuðum eftir andlát eiginkonunnar Innlent Rússar vígbúast við mörk Norðurlanda Erlent Fjölskyldur hafi þegar hætt við að flytja aftur til Grindavíkur Innlent Uggur í ferðaþjónustu fyrir vestan: „Sjö afbókanir í nótt, fjórar á morgun“ Innlent Marius sleppur ekki eftir allt saman Erlent „Vona að Uber fái aldrei leyfi til að starfa á Íslandi“ Innlent Tryggvi Gíslason er látinn Innlent Grikki með tugi kílóa kókaíns undir fölsku gólfi Innlent Stefna á að opna kaffistofuna síðar í þessum mánuði Innlent Þorsteinn Ólafsson er látinn Innlent Fleiri fréttir Útlit fyrir besta dag sumarsins á föstudaginn Skúrir víða um land og lægð nálgast austurströnd „Mjög venjulegt sumarveður“ Þónokkrar lægðir stýra veðrinu næstu daga Rigning öðru hverju Hitinn gæti náð fimmtán stigum á Sjómannadaginn Milt veður um helgina Nokkuð vætusamt og þungbúið en milt veður Allnokkrar smálægðir að hringsóla í grennd við landið Skýjað og víða skúrir Þungbúið og svalt austantil Hæg breytilegt átt en hiti allt að fimmtán stig Víða rigning með köflum og slydda eða snjókoma til fjalla austanlands Áfram snjór austantil og þæfingsfærð á Fjarðarheiði Gular viðvaranir vegna snjókomu Skúrir víða um land með strekkingi en lægir í kvöld Úrkomulítið sunnanlands en skúrir á Austurlandi Fólki ráðlagt að fylgjast vel með veðurspám Suðvestanátt með skúrum í dag Austanátt og úrkomulítið Lægðadrag nálgast landið með rigningu og súld Milt, bjart og hlýtt á Suðvesturlandi í dag Allt að tólf stiga hiti í dag og gæti náð sextán stigum á morgun Stöku skúr síðdegis sunnan- og vestanlands Hæglætisveður eftir annasama kosninganótt Hvasst og blautt víða Milt veður en bætir í úrkomu þegar líður á daginn Útlit fyrir austanátt á kjördag Engin ávísun á sól og blíðu Víða strekkingsvindur og allnokkur úrkoma norðantil Sjá meira