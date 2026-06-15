Innlent

Sam­þykkja 3,5 prósenta launa­hækkun

Agnar Már Másson skrifar
Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra.
Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra. Vísir

Þingmenn samþykktu í dag frumvarp um að að hækka laun kjörinna fulltrúa og embættismanna um 3,5 prósent í júlí, frekar en 9,7 prósenta eins og til stóð.

Laun kjörinna fulltrúa hafa yfirleitt verið uppfærð einu sinni á ári í samræmi við meðallaunahækkun ríkisstarfsmanna það ár. 

Til stóð að hækka launin um 9,7 prósent. 

Þess í stað mun launahækkunin miða við 3,5 prósent í ár og á næsta ári, en 1. janúar 2028 taka svo nýjar lagagreinar gildi þar sem miðað verður við launahækkun til samræmis við útreikninga Hagstofu á hlutfallslegri breytingu á meðaltali reglulegra launa allra fullvinnandi ríkisstarfsmanna.

Frumvarpið var samþykkt um kl. 13.30 í dag. Launabreytingin hefur meðal annars áhrif á ráðherra, þingmenn og æðstu embættismenn og tekur fyrsta næsta launahækkun gildi 1. júlí næstkomandi.

Þingfararkaup hækkar því um tæpar 60 þúsund krónur um mánaðamótin og verður 1.667.683 kr. en alls eru þingmenn með á bilinu tvær til fimm milljónir króna í laun á mánuði samkvæmt vef Alþingis þegar tekið er tillit til fastra mánaðarlegra kostnaðargreiðslna (t.d. húsnæðis- og dvalarkostnaðargreiðslna, fasts starfskostnaðar og fasts ferðakostnaðar) og annars kostnaðar (t.d. ferða innan og utan lands, símakostnaðar og starfskostnaðar skv. reikningum).

Þrjátíu þingmenn greiddu atkvæði með frumvarpinu en enginn gegn því. Tuttugu sátu hjá en hinir þrettán voru fjarverandi við atkvæðagreiðsluna. Í fyrra hækkuðu laun þingmanna um 5,7 prósent.

Sigurður Ingi Jóhannsson, þingmaður Framsóknar, gagnrýndi þó ríkisstjórnina fyrir að ráðast ekki fyrr í aðgerðir til að breyta launum kjörinna fulltrúa. 

„Það skref hefði átt að gerast í fyrra,“ sagði Sigurður Ingi, sem sat hjá í atkvæðagreiðslunni. „Þetta var fullseint í rassinn gripið.“

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