Samþykkja 3,5 prósenta launahækkun Agnar Már Másson skrifar 15. júní 2026 14:10 Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra. Vísir Þingmenn samþykktu í dag frumvarp um að að hækka laun kjörinna fulltrúa og embættismanna um 3,5 prósent í júlí, frekar en 9,7 prósenta eins og til stóð. Laun kjörinna fulltrúa hafa yfirleitt verið uppfærð einu sinni á ári í samræmi við meðallaunahækkun ríkisstarfsmanna það ár. Til stóð að hækka launin um 9,7 prósent. Þess í stað mun launahækkunin miða við 3,5 prósent í ár og á næsta ári, en 1. janúar 2028 taka svo nýjar lagagreinar gildi þar sem miðað verður við launahækkun til samræmis við útreikninga Hagstofu á hlutfallslegri breytingu á meðaltali reglulegra launa allra fullvinnandi ríkisstarfsmanna. Frumvarpið var samþykkt um kl. 13.30 í dag. Launabreytingin hefur meðal annars áhrif á ráðherra, þingmenn og æðstu embættismenn og tekur fyrsta næsta launahækkun gildi 1. júlí næstkomandi. Þingfararkaup hækkar því um tæpar 60 þúsund krónur um mánaðamótin og verður 1.667.683 kr. en alls eru þingmenn með á bilinu tvær til fimm milljónir króna í laun á mánuði samkvæmt vef Alþingis þegar tekið er tillit til fastra mánaðarlegra kostnaðargreiðslna (t.d. húsnæðis- og dvalarkostnaðargreiðslna, fasts starfskostnaðar og fasts ferðakostnaðar) og annars kostnaðar (t.d. ferða innan og utan lands, símakostnaðar og starfskostnaðar skv. reikningum). Þrjátíu þingmenn greiddu atkvæði með frumvarpinu en enginn gegn því. Tuttugu sátu hjá en hinir þrettán voru fjarverandi við atkvæðagreiðsluna. Í fyrra hækkuðu laun þingmanna um 5,7 prósent. Sigurður Ingi Jóhannsson, þingmaður Framsóknar, gagnrýndi þó ríkisstjórnina fyrir að ráðast ekki fyrr í aðgerðir til að breyta launum kjörinna fulltrúa. „Það skref hefði átt að gerast í fyrra,“ sagði Sigurður Ingi, sem sat hjá í atkvæðagreiðslunni. „Þetta var fullseint í rassinn gripið.“ Tekjur Rekstur hins opinbera Alþingi Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Göngutúr við HR endaði í Landsrétti Innlent Þetta fær Hildur í laun Innlent Sonur krónprinsessunnar dæmdur í fjögurra ára fangelsi Erlent „Ég skil ekki að það séu ekki fleiri áhyggjufullir yfir þessu” Innlent Trump enn ekki svarað fundarbeiðni Kristrúnar Innlent Þrír handteknir og einn á spítala vegna stunguárásar Innlent Samþykkja 3,5 prósenta launahækkun Innlent Vopnað rán í Reykjavík Innlent Hrapaði til bana eftir að kennari gleymdi að festa reipi Erlent Staðfesta að samkomulag hafi náðst: Íran fagnar og segir Trump hafa gefist upp Erlent Fleiri fréttir Þórdís Lóa ráðin framkvæmdastjóri Félagsbústaða Hvetja fólk til að gerast gjafar: „Það er alltaf pláss fyrir fleiri gæðablóð“ „Við getum ekki framkvæmt rauneftirlit á dagvinnutíma“ Baráttan um 17. júní Samþykkja 3,5 prósenta launahækkun Þetta fær Hildur í laun Vill sjá reglur um samfélagsmiðla sem fyrst „Ég skil ekki að það séu ekki fleiri áhyggjufullir yfir þessu” Íslenskar vefsíður í vandræðum vegna bilunar í ljósleiðarakerfinu „Í góðu lagi að gefa henni orðið núna“ Engin þörf á aukaþingi í ágúst og veitingamenn ósáttir með vinnubrögð lögreglu Trump enn ekki svarað fundarbeiðni Kristrúnar Rændur á víðavangi vegna fíkniefnaskuldar Hefja borun rannsóknarholu á Landeyjasandi í vikunni Þrír handteknir og einn á spítala vegna stunguárásar Sjöunda björgunarskipið komið til heimahafnar Þingmenn á síðustu metrunum Vopnað rán í Reykjavík Göngutúr við HR endaði í Landsrétti Segir upptöku evrunnar geta leitt til aukins atvinnuleysis Óskiljanlegt að ráðuneytið skoði bara stöðu námsgagna í stærðfræði Voru komnir með sína eigin dyraverði þegar lögregluna bar að garði Árekstur á Kársnesi Laus úr sjálfheldu eftir um fimm tíma strand Vill samfélagssáttmála vegna tómstundaiðkunar barna Hákarlaárás og fyrrverandi varaformaður Viðreisnar vonsvikinn Um 400 skjálftar hafa mælst í þéttri hrinu Sagnfræðirannsóknir, upptaka evru, menntakerfið og málefni barna Tilkynnt um tónlistarhávaða um allan bæ Fékk viðurkenninguna ekki afhenta fyrr en á þriðjudeginum: „Ég var mjög hissa þegar þau hringdu í mig“ Sjá meira