Útlit er fyrir norðaustan og norðan fimm til þrettán metrum á sekúndu í dag. Það hefur verið rigning á köflum sunnan- og vestanlands í nótt, en þegar kemur fram á daginn á að létta til með hita 13 til 20 stig.
Á vef Veðurstofunnar segir að það sé sem sagt möguleiki á að fyrstu tuttugu stig ársins mælist í dag og að helst séu líkur á því á Suðurlandi eða á höfuðborgarsvæðinu.
„Í norðausturfjórðungi landsins og við norðvesturströndina er annað uppi á teningnum í dag. Þar verður þungbúið veður með þokusúld og 6 til 10 stiga hita.
Á morgun er spáð breytilegri átt 3-8 og víða bjartviðri á landinu. Skýjað á Austurlandi í fyrramálið, en ætti að rofa til þar eftir hádegi. Hiti yfirleitt á bilinu 12 til 18 stig á morgun.
Áfram rólegt veður á sunnudag, en heldur meira af skýjum á lofti og stöku síðdegisskúrir gætu látið á sér kræla á Suður- og Vesturlandi,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings.
Á laugardag: Breytileg átt 3-8 m/s. Víða bjartviðri á landinu og hiti 12 til 18 stig, en sums staðar þokuloft og svalara við norður- og austurströndina.
Á sunnudag: Hæg breytileg átt eða hafgola. Skýjað með köflum á landinu og stöku síðdegisskúrir á Suður- og Vesturlandi. Hiti 8 til 17 stig, hlýjast á suðvestanverðu landinu.
Á mánudag: Austlæg átt 3-10 og víða skýjað, líkur á skúrum sunnantil á landinu. Hiti 7 til 14 stig, hlýjast á Vesturlandi.
Á þriðjudag: Norðaustan 5-13 með lítilsháttar rigningu norðaustan- og austanlands, en bjartviðri á Suður- og Vesturlandi. Hiti 7 til 15 stig, hlýjast suðvestanlands.
Á miðvikudag (lýðveldisdagurinn) og fimmtudag: Norðan- og norðaustanátt. Dálítil væta norðan- og austanlands, en bjart með köflum sunnan heiða. Hiti 5 til 12 stig, mildast syðst.