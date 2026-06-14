Göngutúr við HR endaði í Landsrétti Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 14. júní 2026 23:11 Konan var á göngu fyrir utan Háskólann í Reykjavík. vísir/vilhelm Landsréttur staðfesti sýknu Héraðsdóms Reykjavíkur í máli konu sem féll fyrir utan Háskólann í Reykjavík og krafðist bóta frá skólanum. Hún taldi að misfella í stéttinni væri á ábyrgð skólans en dómurinn féllst ekki á það. Í janúar 2024 var konan á gangi fyrir utan Háskólann í Reykjavík, með tveggja ára barn í fanginu og með au-pair stúlku. Hún var á gangstétt sem liggur frá aðalinngangi skólans í átt að bílastæðum er hún féll og brotnaði meðal annars úlnliður hennar. Vegna þessa þurfti konan að gangast undir aðgerð. Konan krafðist bóta annars vegar úr frítímatryggingu sem hún var sjálf með og hins vegar úr ábyrgðartryggingu Háskólans í Reykjavík. Fallist var á fyrri kröfu hennar en ekki þá síðarnefndu, ákvörðun sem hún skaut til úrskurðarnefndar í vátryggingamálum sem féllst ekki á kröfur hennar. Leitaði hún þá til Héraðsdóms Reykjavíkur og loks til Landsréttar. Í stefnunni sagðist konan hafa dottið vegna þess að hún rak tærnar á öðrum fæti sínum í misfellu á stéttinni. Hún byggði málið sitt á því að Háskólinn í Reykjavík beri ábyrgð á líkamstjóni hennar þar sem það hafi verið afleiðing óforsvaranlegra aðstæðna á fasteign skólans og vanrækslu starfsmanna skólans á að bregðast við hættulegri gangbraut við aðalinngang skólans. Óhapp Dómurinn skoðaði ljósmyndir og myndskeið, annars vegar af gangstéttinni og hins vegar af aðstæðum í janúar. Var það lagt til grundvallar að miðað við mynd sem dóttir konunnar tók gæti misfellan hafa verið um fimm sentimetrar á hæð þar sem hún var mest. Samkvæmt starfsmanni HR höfðu steyptu gangstéttarflekarnir í umræddri gangstétt sigið mismikið vegna eiginleika jarðvegsins undir henni. Því hafi myndast misfellur sums staðar sem erfitt sé að laga nema með því að brjóta upp alla stéttina og leggja hana að nýju. „Samkvæmt framburði vitnisins hafði lengi verið vitneskja um þetta mál innan háskólans og hafi í gegnum tíðina, áður en slys stefnanda átti sér stað, verið ráðist í aðgerðir til að ráða bót á slíkum misfellum enda væri þetta hættulegt ef fólk gætti ekki að sér,“ segir í dómnum. Héraðsdómur Reykjavíkur féllst hins vegar ekki á rök konunnar og taldi að slys konunnar hefði fyrst og fremst átt að rekja til óhappatilviljunar og/eða eigin aðgæsluleysis hennar. Niðurstaða Landsréttar, eftir áfrýjun konunnar, var að dómurinn skyldi vera óraskaður. Dómsmál Tryggingar Háskólar Mest lesið Fékk viðurkenninguna ekki afhenta fyrr en á þriðjudeginum: „Ég var mjög hissa þegar þau hringdu í mig“ Innlent Munaði minnstu að hún væri sjálf komin út í þegar árásin varð: „Það verður bara allt í blóði í sjónum“ Erlent Fólk þurfi að gæta sín þegar það leigir íbúðina út í ágúst Innlent Voru komnir með sína eigin dyraverði þegar lögregluna bar að garði Innlent Segir upptöku evrunnar geta leitt til aukins atvinnuleysis Innlent Skipagöngin samþykkt eftir pólitísk hrossakaup Fréttir Tólf fórust þegar flugvél hrapaði í Missouri Erlent Kominn með nóg af tímasetningu lögreglu Innlent Staðfesta að samkomulag hafi náðst: Íran fagnar og segir Trump hafa gefist upp Erlent Lét Netanjahú heyra það í símtali þeirra: „Ég varð svo brjálaður“ Erlent Fleiri fréttir Göngutúr við HR endaði í Landsrétti Segir upptöku evrunnar geta leitt til aukins atvinnuleysis Óskiljanlegt að ráðuneytið skoði bara stöðu námsgagna í stærðfræði Voru komnir með sína eigin dyraverði þegar lögregluna bar að garði Árekstur á Kársnesi Laus úr sjálfheldu eftir um fimm tíma strand Vill samfélagssáttmála vegna tómstundaiðkunar barna Hákarlaárás og fyrrverandi varaformaður Viðreisnar vonsvikinn Um 400 skjálftar hafa mælst í þéttri hrinu Sagnfræðirannsóknir, upptaka evru, menntakerfið og málefni barna Tilkynnt um tónlistarhávaða um allan bæ Fékk viðurkenninguna ekki afhenta fyrr en á þriðjudeginum: „Ég var mjög hissa þegar þau hringdu í mig“ Fólk þurfi að gæta sín þegar það leigir íbúðina út í ágúst Skjálfti í Bárðarbungu að stærð 4,8 Límdu efnin á fætur sína Kominn með nóg af tímasetningu lögreglu Fleiri hlynntir en andvígir samkvæmt nýrri könnun Geirdís geti leitað á tjaldsvæði og greitt markaðsverð Krapvélar í yfirvinnu í góða veðrinu Bandaríkjastjórn lokar á aðgang erlendra ríkisborgara Áfall fyrir bæjarfélagið „Okkur er gert að vera áfram í drullusvaðinu á Sævarhöfða“ Lokað vegna skorts á starfsleyfi „Við horfum bjartsýn fram á veg“ Þrjár aflýsingar hjá Icelandair Hægt að skoða þyrlur og sprengjuleitarbúnað Gæslunnar Viðgerð Herjólfs dregst um þrjár vikur: „Vonum að þetta fari nú að verða búið“ Tilgangslaust stríð og æfir hjólabúar „Þú getur ekkert forðað þér, það verður bara að takast á við þetta“ Hlaðvarparar hrósa sigri: „Logi er greinilega nettur gæi“ Sjá meira