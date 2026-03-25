Biðlað er til foreldra á höfuðborgarsvæðinu að hafa börn sín heima meðan óveður ríður yfir landshlutann. Töluvert rask verður á skólastarfi en skólar og leikskólar verða opnir til þess að framlínustarfsmenn geti sinnt störfum sínum.
Frá þessu greindi Þóra Kristín Ásgeirsdóttir deildarstjóri almannavarna á höfuðborgarsvæðinu í kvöldfréttum. Hún biðlar til allra sem geta að halda sig heima fyrir og vinna heiman frá ef unnt er.
Skólastarf hefst á ný þegar viðvörununum verður aflétt.
Appelsínugul viðvörun vegna veðurs verður í gildi milli klukkan sjö og eitt og um tíma má búast við mikilli ofankomu og afleitu skyggni.
Búast má við að veðrið verði orðið skaplegt strax eftir hádegi en í tilkynningu frá aðgerðastjórn höfuðborgarsvæðisins er fólk beðið um að bíða með ferðir þar til í fyrsta lagi eftir hádegi.
Með því móti gefist líka betra tækifæri til að ryðja snjó af vegum, en slíkt er afar erfitt ef margir bílar eru fastir í ófærð.
Athygli er vakin á því að vegum til og frá höfuðborgarsvæðinu verður lokað kl. 4 í nótt og þangað til að veðrið gengur yfir, meðal annars Vesturlandsvegi um Kjalarnes og Hellisheiði og þá er óvissustig á Reykjanesbraut frá kl. 6 í fyrramálið. Frekari upplýsingar varðandi færð og veður má nálgast á upplýsingasíðum Vegagerðarinnar og Veðurstofunnar.
Röskun verður á leik- og grunnskólastarfi á morgun. Leik- og grunnskólar eru opnir en ekki verður um hefðbundið starf að ræða á meðan á appelsínugulri viðvörun stendur. Hefðbundið leikskóla, grunnskóla og frístundastarf hefst eftir að viðvörun lýkur.