Valdimar kveður sáttur en segir síðustu daga krefjandi

Valdimar Víðisson, oddviti Framsóknarflokksins og fráfarandi bæjarstjóri í Hafnarfirði, segir síðustu daga hafa verið krefjandi og ýmislegt hafi verið sagt sem hann taki nærri sér. Um þúsund hafa mótmælt nýjum meirihluta og að Framsókn sé ekki með í honum. Nýr meirihluti kynnir sáttmála sinn í dag.
„En allir hafa rétt á sinni skoðun og að tjá hana. Ég sjálfur hef tamið mér það að sýna öllum virðingu í orði og verki, ég er orðvar og legg áherslu á heiðarleika og einlægni. Það eru eiginleikar sem ég er stoltur af og hafa einkennt öll mín störf hvort sem það er skólastjóri, bæjarfulltrúi eða bæjarstjóri,“ segir hann í færslu sem hann birti á Facebook-síðu sinni í morgun.
Þar segir hann að senn líði að því að hann láti af störfum sem bæjarstjóri og að hann gangi stoltur frá borði.
„Við í Framsókn unnum afar góðan sigur í kosningunum þann 16. maí. Bættum við okkur 11% fylgi og einum bæjarfulltrúa. Framsókn mun halda áfram að vinna vel og af heilindum fyrir ykkur. Því getið þið treyst,“ segir hann og óskar nýjum meirihluta alls hins besta í þeirra störfum.
Hann stefni nú á nokkurra vikna frí og sé spenntur fyrir nýjum kafla.
„Ég kveð ykkur með hlýju, virðingu og bjartsýni fyrir hönd Hafnarfjarðar. Ég mun halda áfram að vera úti um allt í Hafnarfirði með ykkur Hafnfirðingum enda hvergi betra að vera.“
Sjálfstæðisflokkurinn, Viðreisn og Samfylkingin hafa náð samkomulagi um meirihlutasamstarf í bænum og til stendur að kynna meirihlutasáttmála flokkanna á félagsfundum þeirra í dag. Í kjölfarið hyggjast oddvitar undirrita sáttmálann og kynna efni hans á blaðamannafundi í Hamranesi.
Meirihlutaviðræður í sveitarfélaginu hafa verið viðburðarríkar en fyrst stóð til að endurnýja samstarf Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins sem mynduðu meirihluta á síðustu tveimur kjörtímabilum. Þær viðræður fóru svo fljótt út um þúfur þar sem Valdimar Víðisson bæjarstjóri og oddviti Framsóknarmanna var sakaður um trúnaðarbrest. Í framhaldinu hittust fulltrúar Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Samfylkingar og náðu þau fljótlega samkomulagi sem kynnt verður formlega síðar í dag.
Rúmlega þúsund manns hafa skrifað undir undirskriftarlista gegn nýju meirihlutasamstarfi. Rúm 30 þúsund búa í bænum.
Aðstandendur undirskriftalistans benda á að Framsókn hafi verið á meðal sigurvegara kosninganna og fullyrða að fjölmargir hafi kosið sérstaklega með það að markmiði að sjá áframhaldandi samstarf núverandi meirihluta. „Rödd kjósenda á að skipta máli við myndun meirihluta og við val á bæjarstjóra. Með undirskrift okkar lýsum við yfir andstöðu við þessa niðurstöðu og stuðningi við að Framsókn og Sjálfstæðisflokkurinn fari áfram með meirihluta í Hafnarfirði,“segir að lokum í yfirlýsingunni við undirskriftalistann.
Töluverðar breytingar urðu á fulltrúum í bæjarstjórn í kosningunum 16. maí. Samfylkingin missti tvo bæjarfulltrúa í kosningunum og bættu Framsókn og Viðreisn í stað þess við sig einum manni hvor.
Miðflokkurinn fékk einnig mann inn í bæjarstjórn en Sjálfstæðisflokkurinn missti bæjarfulltrúa og fór úr fjórum í þrjá. Sjálfstæðisflokkurinn, Viðreisn og Samfylkingin eru núna með sjö fulltrúa af ellefu í bæjarstjórn Hafnarfjarðar.
