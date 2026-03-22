Mikel Arteta, stjóri Arsenal, kvaðst ekki sjá eftir því að hafa valið markvörðinn Kepa Arrizabalaga í byrjunarliðið í úrslitaleiknum við Manchester City í enska deildabikarnum í dag.
Kepa gerði sig sekan um slæm mistök þegar City komst yfir í leiknum og Arsenal tapaði á endanum 2-0. Spánverjinn hafði varði mark Arsenal í keppninni og Arteta treysti honum áfram í úrslitaleiknum í dag.
„Ég myndi gera það aftur. Hann átti skilið að spila þennan leik og hefur verið stórkostlegur fyrir okkur. Mistök eru hluti af fótbolta og hver sem er getur gert þau,“ sagði Arteta við Sky Sports eftir leik.
Arsenal hefur beðið lengi eftir titli og þarf að bíða áfram eftir tapið í dag en útlitið er afar gott hjá liðinu í ensku úrvalsdeildinni auk þess sem það er komið í 8-liða úrslit Meistaradeildar Evrópu sem og enska bikarsins.
„Það er sárt þegar maður kemst í úrslitaleik og hefur þennan vilja til að vinna fyrsta titil tímabilsins eftir átta mánaða vinnu, það er alltaf erfitt. Við fengum besta færi leiksins til að komast í 1-0 og þá hefði leikurinn orðið öðruvísi. Þeir áttu tvö skot og skoruðu tvö mörk,“ sagði Arteta.
„Þetta voru tveir ólíkir hálfleikir. Fyrri hálfleikurinn var mjög jákvæður á allan hátt, en sá seinni var allt öðruvísi. Maður verður að hrósa andstæðingnum,“ bætti hann við. Ljóst er að Arteta ætlar ekki að láta tapið draga menn of mikið niður.
„Við höfum átt frábæra, ótrúlega mánuði saman. Dagurinn í dag er vonbrigði, en það er hluti af fótboltanum. Við verðum að nota baráttuna til að eiga tvo magnaða mánuði í lok tímabilsins.“