Fjörið og fegurðin var í fyrri hálfleik Andri Broddason skrifar 14. júní 2026 00:04 Vinícius Júnior fagnar hér jöfnunarmarki sínu í leiknum í kvöld en það var stórglæsilegt. Getty/Catherine Ivill Brasilía og Marokkó gerðu 1-1 stórmeistarajafntefli í fyrsta uppgjöri stóru þjóðanna á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Marokkómenn komust yfir í fjörugum fyrri hálfleik en Brasilíumenn voru búnir að jafna eftir ellefu mínútur. Þetta er eina viðureignin í riðlakeppninni milli liða inn á topp tíu á heimslistanum. Tvö lið sem eru líkleg til afreka og jafntefli í fyrsta leik er svo sem ekki slæm úrslit. Fyrri hálfleikurinn var fjörugur og mjög skemmtilegur en sá síðari var mun lokaðri. Marokkó byrjaði leikinn vel og Brassarnir svöruðu vel eftir að þeir lentu undir. Marokkó spilaði mjög varlega í seinni hálfleiknum og Brasilíumenn voru þá nærri því að búa til sigurmark. Ismael Saibari kom Marokkó í 1-0 á 21. mínútu eftir frábæra stungusendingu frá Brahim Díaz. Saibari tók frábært hlaup og lyfti boltanum síðan skemmtilega yfir Alisson í brasilíska markinu. Frábært einstaklingsframtak. Vinícius Júnior bjó til jöfnunarmarkið fyrir Brasilíumenn á 32. mínútu. Vinicius kom sér laglega inn í teiginn og átti síðan frábært skot í fjærhornið. HM 2026 í fótbolta