FH er komið á toppinn í Bestu deildinni. Varð það ljóst eftir úrslit dagsins, þar sem FH lagði Víkinga 2-5 að velli í Víkinni á meðan Breiðablik tapaði gegn Stjörnunni á Kópavogsvelli.
FH hafa því sigrað sex leiki í röð í Bestu deildinni og eru heitasta og jafnframt besta lið deildarinnar um þessar mundir. Sannfærandi 2-5 sigur í Víkinni bar þess merki einnig.
Þrátt fyrir að FH hafi byrjað leikinn miklu betur og Víkingar varla komist yfir miðju, þá var fyrsta mark leiksins heimakvenna. Emma Steinsen Jónsdóttir komst þá upp hægri kantinn og kom með góða fyrirgjöf á Freyju Stefánsdóttur sem kláraði færið snyrtilega á milli lappa Aldísar Guðlaugsdóttur í marki FH. Víkingar komnir óvænt yfir á 11. mínútu.
FH-ingar voru þó ekki lengi að svara. Á 16. mínútu stýrði Nia Raisa Christopher boltanum í netið af stuttu færi eftir fyrirgjöf frá Helena Errington. Fimmta mark hennar í sumar í Bestu deildinni, en hún er á meðal markahæstu leikmanna deildarinnar.
Aðeins mínútu seinna var Ingibjörg Magnúsdóttir sloppin skyndilega í gegnum vörn Víkinga. Lagði hún boltann snyrtilega í hornið fram hjá Elizabeth McClellan í marki Víkinga og FH komið yfir á einu augabragði.
Leiðinlegt atvik varð á lokakafla fyrri hálfleiks. Ísfold Marý Sigtryggsdóttir meiddist þá illa á hné við það að reyna vinna boltann. Var hún flutt úr Víkinni í sjúkrabíl í hálfleik.
Áður en flautað var til hálfleiks áttu bæði lið skot í stöng og hefðu því hæglega getað verið fleiri mörk í fyrri hálfleiknum. Staðan 1-2 í hálfleik.
Á 57. mínútu fékk FH hornspyrnu sem Andrea Rán, fyrirliði FH, tók. Rataði spyrnan beint á kollinn á Deja Jaylyn Sandoval, sem stýrði boltanum upp í markhornið með höfðinu.
Átta mínútum síðar skoraði FH sitt fjórða mark. Thelma Lóa Hermannsdóttir komst þá á mikinn sprett upp hægri kantinn, lék inn á teiginn og kom skoti á nærstöngina þar sem boltinn lá í netinu. Staðan orðin 1-4.
Á 71. mínútu minnkuðu Víkingar muninn. Jóhanna Elín Halldórsdóttir skóflaði þá boltanum í markið af stuttu færi eftir að fyrirgjöf frá Bergdísi Sveinsdóttur small í stönginni.
Markaregnið var þó ekki búið í blíðunni í Víkinni. Fallegasta mark leiksins leit nefnilega dagsins ljós á 80. mínútu þegar fyrirliði FH, Andrea Rán, lét vaða af u.þ.b. 30 metrum. Skot hennar söng í samskeytunum, glæsilegt mark.
Ekki bættust við fleiri mörk í leikinn þrátt fyrir að leikurinn hafi verið eins og borðtennis undir lokin, þar sem mörg góð færi urðu til.
Lokamark leiksins var augnakonfekt. Þvílíkt skot hjá Andreu Rán, fyrirliða FH, sem setti kirsuberið ofan á kökuna með þessu marki.
Thelma Lóa Hermannsdóttir og Ingibjörg Magnúsdóttir voru stórhættulegar á köntunum í liði FH í þessum leik. Tókst þeim báðum að skora og voru varnarmenn Víkinga í allskonar vandræðum með þær báðar í leiknum.
Fyrirliði FH, Andrea Rán, var einnig frábær. Með góðar spyrnur í föstum leikatriðum og algjört draumamark undir lokin.
Varnarleikur beggja liða í þessum leik kannski ekki eitthvað til þess að hrópa húrra yfir, en við fögnum markaleikjum.
Aðalbjörn Heiðar Þorsteinsson með góða stjórn á þessum leik. Var þetta leikur án stórra atvika sem hefðu reynt á dómara leiksins, þrátt fyrir það var þetta flott frammistaða hjá dómarateyminu.
Það þarf að endurhugsa það að hafa leiki klukkan 14:00 á laugardögum. Afleitur leiktími sem skilar fáum á völlinn og gerir allt umfang leiksins sjoppulegt. Þetta er önnur umferðin í röð í Bestu deild kvenna sem leiktíminn er þessi í meirihluta leikjanna. Þeir fáu sem mættu gátu þó notið leiksins og veðurblíðunnar í Fossvoginum.
„Þetta var rosalegur leikur. Mikið af færum hjá báðum liðum. Svo sem ekkert ósanngjarn sigur hjá FH, en kannski full stór,“ sagði Einar Guðnason, þjálfari Víkings, eftir 2-5 tap í Víkinni gegn FH.
„Við skorum tvö mörk og fáum alveg færi til að skora fleiri. Ég er nokkuð óánægður með sum markanna sem við fengum á okkur sem ég nenni ekki að ræða. Svo eru FH-ingar bara með gæði eins og sást í fimmta markinu. Þriðja markið er líka þvílík gæði, hin mörkin við þurfum að skoða það svolítið vel hvernig við getum bætt okkur í því.“
Víkingar fengu þó tækifæri til þess að skora fleiri mörk og var Einar ósáttur með að hafa ekki náð inn fleiri mörkum.
„Leiðinlegt í 2-1 stöðunni þá áttum við skot í stöngina og við hefðum getað farið inn í hálfleik með 2-2, það er kannski aðeins öðruvísi leikur. Svo fáum við einn á móti markmanni færi nokkrum sinnum. Við hefðum átt að skora fleiri, þá hefði þetta litið aðeins betur út.“Aðspurður hvað væri hægt að taka jákvætt út úr þessum leik, þá hafði Einar þetta að segja.
„Við sköpum okkur fullt á móti frábæru FH-liði, sem er heitasta liðið í deildinni og sennilega með mestu breiddina í deildinni. Við getum tekið það jákvætt.“
Ísfold Marý Sigtryggsdóttir var flutt á sjúkrahús í hálfleik með sjúkrabíl. Aðspurður út í stöðuna á henni, þá sagðist Einar óttast um að um væri að ræða krossbandsmeiðsli.
„Þetta voru hræðileg meiðsli, leit hræðilega út frá mér séð. Ég hef svo sem ekkert heyrt eftir að hún fór upp á spítala, en ég er mjög hissa ef þetta er ekki krossband,“ sagði Einar að lokum.