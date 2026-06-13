Matthías Guðmundsson, þjálfari Vals, sýtti tækifæri sem fóru forgörðum í fyrri hálfleik þegar liðið gerði markalaust jafntefli við Þór/KA í áttundu umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta á N1 vellinum á Hlíðarenda í kvöld.
„Ég hefði eiginlega viljað fá meira út úr fyrri hálfleiknum. Mér fannst við vera kröftugar, öflugar og koma okkur í góðar stöður í fyrri hálfleik en ennþá er boltinn ekki að fara inn í markið.
Við erum ekki búin að skora nóg upp á síðkastið. Í síðari hálfleik fannst mér við missa aðeins tökin á leiknum og hann varð jafnari. En ég hefði viljað vinna þennan leik,“ sagði Matthías við Sýn Sport eftir leik.
Valur hefur einungis skorað sjö mörk í fyrstu átta leikjum sínum í deildinni. Spurður hvað þyrfti að laga svo mörkin færu að koma í auknum mæli sagði hann:
„Bara þetta klassíska, að taka betri ákvarðanir og fylla teiginn betur. Við erum einum til tveimur sekúndum of seinar að koma og fylla boxið. Hlaup og fyrirgjafir fara ekki saman og svona litlir hlutir.“
Valur er með einungis átta stig í áttunda sæti eftir átta leiki. Þrátt fyrir það heldur Matthías í bjartsýnina.
„Já, ég er mjög bjartsýnn á framhaldið. Ég hef þvílíka trú á þessu liði. Það er hárrétt að átta stig séu of lítið en á sama tíma get ég alveg sagt að ég er búinn að standa hér í viðtali eftir leiki sem ég hefði alveg viljað fá meira út úr. Valur hefur verið inni í hverjum einasta leik sem það hefur spilað á þessu tímabili hingað til.“