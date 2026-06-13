Fótbolti

Siggi Raggi með NSÍ á toppnum

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Sigurður Ragnar Eyjólfsson er að gera flotta hluti með lið NSÍ Runavíkur í færeyska fótboltanum.
Sigurður Ragnar Eyjólfsson er að gera flotta hluti með lið NSÍ Runavíkur í færeyska fótboltanum. Getty/Octavio Passos

Sigurður Ragnar Eyjólfsson stýrði liði NSÍ Runavíkur til frábærs 3-0 sigurs á B36 frá Þórshöfn í toppslag í færeysku Meistaradeildinni í fótbolta í kvöld.

NSÍ er með þriggja stiga forskot á toppnum eftir þennan góða sigur, þremur stigum meira en KÍ Klaksvík og B36 Torshavn en öll liðin voru jöfn að stigum fyrir þessa þrettándu umferð. KÍ á leik inni og getur náð NSÍ að stigum.

NSÍ hefur unnið níu af þrettán leikjum sínum og aðeins tapað tveimur á fyrsta tímabili Sigurðar Ragnars með liðið.

Tobias Hestad og Michal Przybylski skoruðu tvö fyrstu mörkin á fyrstu átján mínútum leiksins en Alex Freyr Elísson lagði upp fyrra markið.

Viljormur Davidsen innsiglaði sigurinn á 66. mínútu en NSÍ var manni fleiri frá 37. mínútu þegar Heini Vatnsdal fékk sitt annað gula spjald.

Færeyski boltinn

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