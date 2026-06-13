Fótbolti

Beckham fékk sína stjörnu á götuna frægu í Hollywood

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Hér eftir verður hægt að heimsækja stjörnu Davids Beckham á Hollywood Walk of Fame í Hollywood.
Hér eftir verður hægt að heimsækja stjörnu Davids Beckham á Hollywood Walk of Fame í Hollywood. Getty/Frazer Harrison

Enska fótboltagoðsögnin David Beckham fékk á föstudag sína eigin stjörnu á Hollywood Walk of Fame.

Beckham var heiðraður rétt fyrir opnunarleik Bandaríkjanna gegn Paragvæ á HM í fótbolta, sem gestgjafarnir unnu 4–1. Eins og sást í sjónvarpsútsendingunni voru Beckham og eiginkona hans, Victoria, í stúkunni.

Eiginkonan og kvikmyndastjarnan Tom Cruise voru meðal þeirra sem fylgdust með athöfninni þar sem stjarna Beckhams var afhjúpuð.

„Að vera kominn á þann stað að hafa byggt upp mitt eigið lið í Miami og að hafa besta leikmann heims (Lionel Messi) í liðinu mínu er sannarlega eitthvað sem draumar eru gerðir úr. Þetta er sannarlega mikill heiður fyrir mig og ég er heppinn að fá að upplifa bandaríska drauminn,“ sagði Beckham.

Stjörnurnar á Hollywood Walk of Fame eru venjulega fráteknar fyrir kvikmyndastjörnur en á síðari árum hefur verið bætt við fleiri flokkum, þar á meðal íþróttum.

Ana Martinez hjá viðskiptaráði Hollywood hefur áður sagt að Beckham fái stjörnuna fyrir „hlutverk sitt í að auka veg fótboltans og varanleg áhrif hans á íþróttir, afþreyingu og alþjóðlega menningu“.

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