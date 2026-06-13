Beckham fékk sína stjörnu á götuna frægu í Hollywood Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 13. júní 2026 22:30 Hér eftir verður hægt að heimsækja stjörnu Davids Beckham á Hollywood Walk of Fame í Hollywood. Getty/Frazer Harrison Enska fótboltagoðsögnin David Beckham fékk á föstudag sína eigin stjörnu á Hollywood Walk of Fame. Beckham var heiðraður rétt fyrir opnunarleik Bandaríkjanna gegn Paragvæ á HM í fótbolta, sem gestgjafarnir unnu 4–1. Eins og sást í sjónvarpsútsendingunni voru Beckham og eiginkona hans, Victoria, í stúkunni. Eiginkonan og kvikmyndastjarnan Tom Cruise voru meðal þeirra sem fylgdust með athöfninni þar sem stjarna Beckhams var afhjúpuð. The Hollywood Walk of Fame has a new icon.⭐️ Sir David Beckham ⭐️ pic.twitter.com/H9Qm15r1OK— Manchester United (@ManUtd) June 13, 2026 „Að vera kominn á þann stað að hafa byggt upp mitt eigið lið í Miami og að hafa besta leikmann heims (Lionel Messi) í liðinu mínu er sannarlega eitthvað sem draumar eru gerðir úr. Þetta er sannarlega mikill heiður fyrir mig og ég er heppinn að fá að upplifa bandaríska drauminn,“ sagði Beckham. Stjörnurnar á Hollywood Walk of Fame eru venjulega fráteknar fyrir kvikmyndastjörnur en á síðari árum hefur verið bætt við fleiri flokkum, þar á meðal íþróttum. Ana Martinez hjá viðskiptaráði Hollywood hefur áður sagt að Beckham fái stjörnuna fyrir „hlutverk sitt í að auka veg fótboltans og varanleg áhrif hans á íþróttir, afþreyingu og alþjóðlega menningu“. David Beckham poses with his family after receiving a star on the Hollywood Walk of Fame. pic.twitter.com/VCaIAM5GxG— Variety (@Variety) June 12, 2026 HM 2026 í fótbolta Bandaríski fótboltinn Mest lesið Sænskur varnarjaxl ólétt og segir að ferlinum sé lokið Fótbolti Lárus Orri: „Breytast í eitthvað allt annað og liggja út um allan völl“ Íslenski boltinn Jón Þór ráðinn til Stjörnunnar Fótbolti Michael Oliver getur ekki dæmt fyrsta leikinn sinn á HM Fótbolti Fyrri hálfleikur Bandaríkjanna sá besti sem hann hefur séð Fótbolti Segir að það sé bara einn heimsklassaleikmaður í enska landsliðinu Fótbolti Bandaríkin byrja sterkt á heimavelli Fótbolti Viktor Gísli í úrslitaleik Meistaradeildarinnar Handbolti Brasilía - Marokkó | Fyrsti stórleikurinn Fótbolti Maður dagsins á HM: Ólst upp í Englandi en valdi Bandaríkin Fótbolti Fleiri fréttir Lögreglumenn dulbjuggu sig sem lukkudýr HM fyrir fíkniefnaaðgerð Beckham fékk sína stjörnu á götuna frægu í Hollywood Brasilía - Marokkó | Fyrsti stórleikurinn Katarmenn stálu stiginu með marki í uppbótartíma Alisson Becker missti af leikjum Liverpool til að spara sig fyrir HM Siggi Raggi með NSÍ á toppnum „Búnar að vera svolítið litlar og linar“ „Ennþá er boltinn ekki að fara inn í markið“ Getur Vinicius fengið brasilísku þjóðina til að elska sig? Leggja inn mótmæli vegna meðferðarinnar á Partey HK-konur tvöfölduðu markaskor sumarsins í stórsigri á Stólunum Uppgjörið: Valur – Þór/KA 0-0 | Markalaust í bragðdaufum leik á Hlíðarenda Michael Oliver getur ekki dæmt fyrsta leikinn sinn á HM Fylkismenn fengu hjálp á síðustu stundu og unnu svo í framlengingu „Það er alltaf gaman að vera á þeim stað í töflunni“ „Stelpurnar voru bara geggjaðar“ Á sársaukafullar minningar af HM Uppgjör: FH komið á toppinn Uppgjörið: Sterk viðbrögð Grindavíkur/Njarðvíkur skiluðu mikilvægum sigri Stemningin á Times Square engri lík Góður sigur Stjörnunnar á meisturunum Uppgjör: Markalaust jafntefli þrátt fyrir fjörugan leik Stórsigur í Stokkhómsslagnum Fyrri hálfleikur Bandaríkjanna sá besti sem hann hefur séð Jón Þór ráðinn til Stjörnunnar Maður dagsins á HM: Ólst upp í Englandi en valdi Bandaríkin Verður ekki með í fyrsta leik á HM Æfingatækjum stolið af enska landsliðinu Bandaríkin byrja sterkt á heimavelli „Hundgamall“ klefafélagi Tómasar spilar á HM Sjá meira