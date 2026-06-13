Fótbolti

Lög­reglu­menn dulbjuggu sig sem lukkudýr HM fyrir fíkniefnaaðgerð

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Lukkudýr HM 2026 eru elgurinn Maple frá Kanada, jagúarinn Zayu frá Mexíkó og skallaörninn Clutch frá Bandaríkjunum.
Lukkudýr HM 2026 eru elgurinn Maple frá Kanada, jagúarinn Zayu frá Mexíkó og skallaörninn Clutch frá Bandaríkjunum. Getty/Noam Galai

Lögreglan í Perú beitti nýstárlegri aðferð til að berjast gegn fíkniefnasölu á miðvikudag þegar hún gerði húsleit í höfuðborginni Líma dulbúin sem lukkudýr heimsmeistaramótsins í fótbolta 2026.

Í myndbandi sem birt var á opinberum TikTok-reikningi lögreglunnar mátti sjá lögreglumenn klædda sem skallaörninn Clutch og elginn Maple brjóta niður hlið með múrbrjót áður en þeir handtóku mann í hvítum hlýrabol.

Myndbandið sýndi einnig lögreglumenn finna pakka með hvítu dufti og skotvopni og bar yfirskriftina: „HM-gírinn: Aðgerð lýkur með falli „Pichichi“.“

„Þökk sé leyniþjónustustarfi sveitarinnar gátum við komist að því að maðurinn sem við ætluðum að handtaka var harður fótboltaaðdáandi sem lifði og hrærðist í HM-hitanum,“ sagði Carlos Fredy Alcántara Obregón, yfirmaður Grænu sveitar lögreglunnar, við The Associated Press:

„Við ákváðum að láta starfsfólk Grænu sveitarinnar dulbúast sem lukkudýr HM til að nálgast hann án þess að vekja grunsemdir og framkvæma handtökuna,“ sagði Obregón.

Þetta er ekki í fyrsta sinn sem perúska lögreglan klæðist athyglisverðum búningum við handtökur.

Á Valentínusardaginn árið 2025 klæddi lögreglumaður sig upp sem flóðsvín með skjaldbökulaga bakpoka til að framkvæma handtöku í fíkniefnarannsókn í Líma. Aðrir lögreglumenn hafa einnig áður dulbúið sig sem Marvel-ofurhetjur.

Perú komst ekki á heimsmeistaramótið í ár en liðið lenti í níunda sæti af tíu liðum í Suður-Ameríkuriðlinum. Síðast tók liðið þátt í úrslitakeppninni árið 2018.

HM 2026 í fótbolta Perú

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