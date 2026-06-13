Lögreglumenn dulbjuggu sig sem lukkudýr HM fyrir fíkniefnaaðgerð Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 13. júní 2026 23:00 Lukkudýr HM 2026 eru elgurinn Maple frá Kanada, jagúarinn Zayu frá Mexíkó og skallaörninn Clutch frá Bandaríkjunum. Getty/Noam Galai Lögreglan í Perú beitti nýstárlegri aðferð til að berjast gegn fíkniefnasölu á miðvikudag þegar hún gerði húsleit í höfuðborginni Líma dulbúin sem lukkudýr heimsmeistaramótsins í fótbolta 2026. Í myndbandi sem birt var á opinberum TikTok-reikningi lögreglunnar mátti sjá lögreglumenn klædda sem skallaörninn Clutch og elginn Maple brjóta niður hlið með múrbrjót áður en þeir handtóku mann í hvítum hlýrabol. Myndbandið sýndi einnig lögreglumenn finna pakka með hvítu dufti og skotvopni og bar yfirskriftina: „HM-gírinn: Aðgerð lýkur með falli „Pichichi“.“ Police in Peru are going viral after conducting a drug raid while dressed as FIFA World Cup mascots.Video footage shows officers wearing mascot suits of Maple the Moose and Clutch the Bald Eagle while smashing through a metal gate with a battering ram.https://t.co/MP5gEvodYE— The Athletic (@TheAthletic) June 13, 2026 „Þökk sé leyniþjónustustarfi sveitarinnar gátum við komist að því að maðurinn sem við ætluðum að handtaka var harður fótboltaaðdáandi sem lifði og hrærðist í HM-hitanum,“ sagði Carlos Fredy Alcántara Obregón, yfirmaður Grænu sveitar lögreglunnar, við The Associated Press: „Við ákváðum að láta starfsfólk Grænu sveitarinnar dulbúast sem lukkudýr HM til að nálgast hann án þess að vekja grunsemdir og framkvæma handtökuna,“ sagði Obregón. Þetta er ekki í fyrsta sinn sem perúska lögreglan klæðist athyglisverðum búningum við handtökur. Á Valentínusardaginn árið 2025 klæddi lögreglumaður sig upp sem flóðsvín með skjaldbökulaga bakpoka til að framkvæma handtöku í fíkniefnarannsókn í Líma. Aðrir lögreglumenn hafa einnig áður dulbúið sig sem Marvel-ofurhetjur. Perú komst ekki á heimsmeistaramótið í ár en liðið lenti í níunda sæti af tíu liðum í Suður-Ameríkuriðlinum. Síðast tók liðið þátt í úrslitakeppninni árið 2018. Undercover cops.Police officers dressed as mascots of the FIFA World Cup arrest a suspect during an undercover operation into drug trafficking in Lima, Peru📸 Hugo Curotto Olaechea / PERU NATIONAL POLICE pic.twitter.com/cDgHyiKCaV— AFP News Agency (@AFP) June 12, 2026 HM 2026 í fótbolta Perú Mest lesið Sænskur varnarjaxl ólétt og segir að ferlinum sé lokið Fótbolti Lárus Orri: „Breytast í eitthvað allt annað og liggja út um allan völl“ Íslenski boltinn Jón Þór ráðinn til Stjörnunnar Fótbolti Michael Oliver getur ekki dæmt fyrsta leikinn sinn á HM Fótbolti Fyrri hálfleikur Bandaríkjanna sá besti sem hann hefur séð Fótbolti Segir að það sé bara einn heimsklassaleikmaður í enska landsliðinu Fótbolti Bandaríkin byrja sterkt á heimavelli Fótbolti Viktor Gísli í úrslitaleik Meistaradeildarinnar Handbolti Brasilía - Marokkó | Fyrsti stórleikurinn Fótbolti Maður dagsins á HM: Ólst upp í Englandi en valdi Bandaríkin Fótbolti Fleiri fréttir Lögreglumenn dulbjuggu sig sem lukkudýr HM fyrir fíkniefnaaðgerð Beckham fékk sína stjörnu á götuna frægu í Hollywood Brasilía - Marokkó | Fyrsti stórleikurinn Katarmenn stálu stiginu með marki í uppbótartíma Alisson Becker missti af leikjum Liverpool til að spara sig fyrir HM Siggi Raggi með NSÍ á toppnum „Búnar að vera svolítið litlar og linar“ „Ennþá er boltinn ekki að fara inn í markið“ Getur Vinicius fengið brasilísku þjóðina til að elska sig? Leggja inn mótmæli vegna meðferðarinnar á Partey HK-konur tvöfölduðu markaskor sumarsins í stórsigri á Stólunum Uppgjörið: Valur – Þór/KA 0-0 | Markalaust í bragðdaufum leik á Hlíðarenda Michael Oliver getur ekki dæmt fyrsta leikinn sinn á HM Fylkismenn fengu hjálp á síðustu stundu og unnu svo í framlengingu „Það er alltaf gaman að vera á þeim stað í töflunni“ „Stelpurnar voru bara geggjaðar“ Á sársaukafullar minningar af HM Uppgjör: FH komið á toppinn Uppgjörið: Sterk viðbrögð Grindavíkur/Njarðvíkur skiluðu mikilvægum sigri Stemningin á Times Square engri lík Góður sigur Stjörnunnar á meisturunum Uppgjör: Markalaust jafntefli þrátt fyrir fjörugan leik Stórsigur í Stokkhómsslagnum Fyrri hálfleikur Bandaríkjanna sá besti sem hann hefur séð Jón Þór ráðinn til Stjörnunnar Maður dagsins á HM: Ólst upp í Englandi en valdi Bandaríkin Verður ekki með í fyrsta leik á HM Æfingatækjum stolið af enska landsliðinu Bandaríkin byrja sterkt á heimavelli „Hundgamall“ klefafélagi Tómasar spilar á HM Sjá meira