Katarmenn stálu stiginu með marki í uppbótartíma Andri Broddason skrifar 13. júní 2026 21:10 Boualem Khoukhi fagnar jöfnunarmarki sínu í kvöld. Getty/Alex Livesey Sviss og Katar gerðu 1-1 jafntefli í fyrsta leik dagsins á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Þetta er sögulegt stig hjá Katar eða það fyrsta hjá þeim á heimsmeistaramóti.Sviss komst yfir í fyrri hálfleik og var með mikla yfirburði stærstan hluta leiksins.Þeir náðu ekki að bæta við mörkum framan af leik en slökuðu síðan á í þeim síðari og tóku ekki mikla áhættu í að sækja annað markið.Það varð þeim að falli því Katarmönnum tókst að jafna metin á fjórðu mínútu í uppbótartíma.Breel Embolo kom Sviss í 1-0 með marki úr vítaspyrnu á 17. mínútu leiksins.Sviss var með fjórtán skot og 2,30 í væntum mörkum í fyrri hálfleik en leikur liðsins var ekki mjög sókndjarfur í þeim síðari.Fyrirliðinn Boualem Khoukhi jafnaði metin í uppbótartíma með skalla eftir fyrirgjöf frá Homam Elamin.Svisslendingar fengu aðeins tvær mínútur til að sækja sigurmarkið en það tókst ekki. HM 2026 í fótbolta