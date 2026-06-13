Umfjöllun Bein lýsing Miðstöð Liðin Stöðutafla

Katarmenn stálu stiginu með marki í uppbótartíma

Andri Broddason skrifar
Boualem Khoukhi fagnar jöfnunarmarki sínu í kvöld.
Boualem Khoukhi fagnar jöfnunarmarki sínu í kvöld. Getty/Alex Livesey

Sviss og Katar gerðu 1-1 jafntefli í fyrsta leik dagsins á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Þetta er sögulegt stig hjá Katar eða það fyrsta hjá þeim á heimsmeistaramóti.

Sviss komst yfir í fyrri hálfleik og var með mikla yfirburði stærstan hluta leiksins.

Þeir náðu ekki að bæta við mörkum framan af leik en slökuðu síðan á í þeim síðari og tóku ekki mikla áhættu í að sækja annað markið.

Það varð þeim að falli því Katarmönnum tókst að jafna metin á fjórðu mínútu í uppbótartíma.

Breel Embolo kom Sviss í 1-0 með marki úr vítaspyrnu á 17. mínútu leiksins.

Sviss var með fjórtán skot og 2,30 í væntum mörkum í fyrri hálfleik en leikur liðsins var ekki mjög sókndjarfur í þeim síðari.

Fyrirliðinn Boualem Khoukhi jafnaði metin í uppbótartíma með skalla eftir fyrirgjöf frá Homam Elamin.

Svisslendingar fengu aðeins tvær mínútur til að sækja sigurmarkið en það tókst ekki.

Bein lýsing

Leikirnir

    Sjá alla

    Mest lesið


    Fleiri fréttir

    Sjá meira

    Mest lesið