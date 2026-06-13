Valur og Þór/KA gerðu markalaust jafntefli í áttundu umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta á N1 vellinum á Hlíðarenda í kvöld. Valur er áfram í áttunda sæti deildarinnar, nú með átta stig, og Þór/KA er á botninum með þrjú stig.
Fyrri hálfleikur var afar lokaður en Valur var þó töluvert líklegri til þess að brjóta ísinn.
Ísabella Sara Tryggvadóttir átti bylmingsskot beint úr aukaspyrnu af mjög löngu færi á 11. mínútu en skotið hafnaði í stönginni.
Margrét Brynja Kristinsdóttir átti þá góðan sprett eftir rúmlega hálftíma leik en Alessandra Augur í marki Þórs/KA varði táarskot hennar hægra megin úr teignum. Skömmu fyrir leikhlé reyndi Lillý Rut Hlynsdóttir skot langt fyrir utan teig en það hafnaði ofan á markinu.
Markalaust var því þegar flautað var til leikhlés.
Þór/KA hóf síðari hálfleikinn betur og átti Hildur Anna Birgisdóttir fínt skot eftir góðan sprett á vinstri kantinum á 56. mínútu en Tinna Brá Magnúsdóttir í marki Vals varði vel á nærstönginni.
Tíu mínútum síðar slapp varamaðurinn Erin Flurey ein í gegn en Tinna Brá var eldsnögg út úr markinu og handsamaði boltann áður en Flurey gat tekið skotið.
Flurey komst í ágætt færi hægra megin í vítateignum sex mínútum fyrir leikslok en skotið fór yfir markið.
Í uppbótartíma átti Kimberley Dóra Hjálmarsdóttir hörkuskot í kjölfar aukaspyrnu, það stefndi að marki en hafnaði að lokum í varnarmanni. Hinum megin átti varamaðurinn Bríet Jóhannsdóttir einnig skot eftir góða sókn en það fór sömuleiðis í varnarmann.
Fleiri urðu færin ekki og markalaust jafntefli því niðurstaðan.
Í bragðdaufum leik verður aukaspyrna Ísabellu Söru Tryggvadóttur fyrir valinu. Svakalegt skot lengst af vinstri kantinum sem small í stönginni.
Markverðir liðanna, Alessandra Augur og Tinna Brá Magnúsdóttir, stóðu eins og lokatölurnar gefa til kynna mjög vel fyrir sínu, gripu vel inn í og vörðu nokkrum sinnum vel.
Arna Sif Ásgrímsdóttir var sem klettur í miðri vörn Þórs/KA og Lillý Rut Hlynsdóttir í miðri vörn Vals. Hildur Anna Birgisdóttir var sprækust sóknarlega hjá Þór/KA og Ísabella Sara hjá Val.
Skúrkar eru um leið allir leikmenn beggja liða fyrir að hafa ekki skorað eitt einasta mark í leiknum.
Bergrós Lilja Unudóttir og teymi hennar, sem samanstóð einungis af konum, dæmdi leikinn afskaplega vel. Til fyrirmyndar.
Það var lítil stemning á leiknum en rættist prýðilega úr mætingunni. Í upphafi leiks voru bara örfáar hræður í stúkunni en fólk fór að skila sér eftir að hann hófst. Hvað umgjörðina varðar var ekki opið í Fjósinu að þessu sinni, þeir sem sjá um það voru vant við látnir í öðrum verkefnum. Því var þetta allt með rólegasta móti í blíðunni á Hlíðarenda í dag.