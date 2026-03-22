O'Reilly átti sviðið og City tók titilinn

Nico O'Reilly, sem fagnaði 21 árs afmæli í gær, var hetja Manchester City á Wembley í dag þegar hann skoraði bæði mörkin gegn Arsenal í 2-0 sigri í úrslitaleik enska deildabikarsins í fótbolta.
Eftir frekar tíðindalítinn fyrri hálfleik voru City-menn öflugri framan af seinni hálfleik.
O'Reilly skoraði fyrra markið sitt eftir klukkutíma leik og skrifast markið að mestu leyti á Kepa Arrizabalaga, sem stóð í marki Arsenal líkt og fyrr í keppninni.
Kepa hafði skömmu áður verið stálheppinn eftir algjöra skógarferð sem endaði með því að hann slapp með gult spjald, og markið kom svo þegar hann missti fyrirgjöf klaufalega áfram á O'Reilly sem skoraði af stuttu færi.
O'Reilly skoraði svo með skalla skömmu síðar og fór langt með að gera út um leikinn. Arsenal sótti þó meira þegar leið nær leikslokum og átti Riccardo Calafiori skot í stöng, og Gabriel Jesus bogaskalla sem endaði ofan á þverslánni, en sigur City var á endanum verðskuldaður.
Arsenal þarf því áfram að bíða eftir næsta stóra titli og er í vænlegri stöðu fyrir ofan City í baráttunni um Englandsmeistaratitilinn. City hefur aftur á móti nú unnið enska deildabikarinn níu sinnum, þar af fimm sinnum í stjórnartíð Peps Guardiola.