Mennirnir sem komu við sögu í skotárásinni í Kópavogi á sunnudag þekktust og tilkynntu báðir málið til lögreglu. Lögregla telur málið einangrað atvik og hvorki tengjast skipulagðri glæpastarfsemi né uppgjöri í undirheimum.
Lögregla lagði hald á hálfsjálfvirka níu millimetra skammbyssu eftir skotárásina á Kársnesi í Kópavogi á sunnudag. Rannsakað er hvort vopnið hafi verið notað þegar maður var skotinn í höndina í íbúð við Hafnarbraut.
Þetta er meðal þess sem komið hefur fram við rannsókn málsins, sem lögregla segir enn á frumstigi. Karlmaður um fertugt var handtekinn á vettvangi og hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald.
Mennirnir tveir þekktust og segir lögregla einhver tengsl vera á milli þeirra. Báðir tilkynntu málið sjálfir til lögreglu; fyrst sá sem grunaður er um að hafa hleypt af skotinu og síðar maðurinn sem varð fyrir því.
Ævar Pálmi Pálmason, aðstoðaryfirlögregluþjónn á höfuðborgarsvæðinu, segir rannsóknina miða að því að varpa ljósi á aðdragandann og hvort fleiri hafi komið að málinu.
„Rannsóknin er á viðkvæmu stigi ennþá. Við erum að safna helstu gögnum og byrja að fara yfir þau,“ segir Ævar.
Tilkynning barst lögreglu um skothvell um hádegisbil á sunnudag. Skömmu síðar var lögreglu einnig gert viðvart um blóðugan mann með handklæði utan um særða hönd í bakaríinu Brikk, sem er í tveggja mínútna göngufjarlægð frá fjölbýlishúsinu.
Maðurinn hafði orðið fyrir skoti í höndina en var ekki talinn í lífshættu.
„En engu að síður þá er þetta atvik mjög alvarlegt og hefði getað farið mun verr,“ segir Ævar.
„Það var lagt hald á vettvangi á níu millimetra hálfsjálfvirka skammbyssu og nú liggur fyrir að það þarf að rannsaka það vopn til þess að ganga úr skugga um að það sé sannarlega vopnið sem hafi verið notað,“ segir Ævar.
Vopnið verður að öllum líkindum sent erlendis í skotferilsrannsókn. Lögregla vill ekki upplýsa hversu mörgum skotum var hleypt af og segir það enn til rannsóknar.
Ævar segir ekkert benda til þess að skotárásin tengist skipulagðri glæpastarfsemi eða uppgjöri í undirheimum.
„Ég myndi telja þetta einangrað atvik. En engu að síður þá vil ég koma inn á það líka að svona vopn eiga ekki að vera í höndum einstaklinga sem eru hvorki í ástandi eða hafa þjálfun eða réttindi til þess,“ segir Ævar.
Rannsóknin beinist nú meðal annars að samskiptum mannanna fyrir skotárásina, ástandi þeirra á vettvangi og því hvort einhverjir aðrir hafi komið að málinu. Ævar segir einhverja ölvun hafa verið á vettvangi en vill ekki tjá sig nánar um það að svo stöddu.
Karlmaður var leiddur út í járnum eftir umfangsmikla lögregluaðgerð við Hafnarbraut á Kársnesi í Kópavogi síðdegis í dag.
Maður gekk blóðugur inn í bakaríið Brikk við Hafnarbraut á Kársnesi upp úr hádegi í dag með handklæði vafið um særða hönd. Hann var vankaður að sögn sjónarvotta og sagðist hafa verið skotinn í höndina.